Запорожская епархия УПЦ запустила антивоенную социальную рекламу
11:40, 02 августа 2014Православие
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Запорожская и Мелитопольская епархия УПЦ распространяет антивоенную социальную рекламу.
Как сообщается на сайте епархии, ролик рекомендован к распространению по благословению архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки.
Двухминутная социальная реклама снята студией “Лоза” (г. Запорожье) при участии детей беженцев из зоны АТО, проживающих в данный момент в Запорожье. Вместе с детьми в ролике снялся архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука.
“Мы просим всех неравнодушных людей распространить этот ролик, ставьте его свои сайты и блоги. Скажем “Нет-войне!”, — написал главный редактор официального видеоканала Запорожской епархии на YouTube протоиерей Александр Овчаренко.
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