Запорожская епархия УПЦ запустила антивоенную социальную рекламу

Запорожская и Мелитопольская епархия УПЦ распространяет антивоенную социальную рекламу.

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Как сообщается на сайте епархии, ролик рекомендован к распространению по благословению архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки.

Двухминутная социальная реклама снята студией “Лоза” (г. Запорожье) при участии детей беженцев из зоны АТО, проживающих в данный момент в Запорожье. Вместе с детьми в ролике снялся архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука.

“Мы просим всех неравнодушных людей распространить этот ролик, ставьте его свои сайты и блоги. Скажем “Нет-войне!”, — написал главный редактор официального видеоканала Запорожской епархии на YouTube протоиерей Александр Овчаренко.

"Правмир"