Патриарх Кирилл предупредил об опасности мировой войны и сказал, что у завоевателей не бывает достижений (проповедь)

1 августа, в праздник обретения мощей прп. Серафима Саровского и день столетия вступления России в Первую мировую войну, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию в храме-памятнике святого великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе Москвы. По окончании богослужения Предстоятель обратился к верующим со словом.

"Сегодня мы празднуем память святого преподобного Серафима Саровского, дивного угодника Божиего, образ которого, несмотря на его физическую немощь и даже уродство, является таким притягательным для всех последовавших за ним поколений не только в России, но во многих других странах мира...

Разве может быть человек счастлив, когда нет мира? Я знаю, как многие сегодня страдают от кадров телевизионных программ, видя горе людей на Восточной Украине. Какое счастье? Некоторым кажется кощунственным даже веселиться в этот момент, когда так много проливается крови и слез, в том числе и детских слез. Если нет мира, не может быть счастья...

...Сегодня мы вспоминаем трагическую дату. Сто лет тому назад Германия объявила войну России. Для нас именно 1 августа началась мировая война. До этой даты человечество никогда не испытывало ничего подобного. К тому времени уже достаточно развилась наука и техника, были созданы орудия и оружие огромной поражающей силы, включая оружие массового уничтожения, химическое оружие. И все это было использовано на полях Первой мировой войны, прервавшей 22 миллиона человеческих жизней.

Мир до неузнаваемости изменился, война спровоцировала страшные процессы внутри европейских государств, которые привели к межгосударственным и гражданским войнам, в конечном счете к созданию военных блоков и колоссальному противостоянию Востока и Запада, но не только… Эта война привела к построению государств, которые встали на путь отторжения от общественной жизни духовного начала. Если воплощением подобного государства считать Советский Союз, это будет правдой, но не всей правдой, потому что и на Западе происходило и происходит то же самое отторжение духовного начала.

Разве можно в этих условиях современному человеку стяжать ангельский, Божественный мир подлинного счастья? События, отмечаемые в этот день, — память преподобного Серафима и начало Первой мировой войны — как бы сталкивают эти два мира: светлый, сияющий Божественной красотой, и черный, дьявольский.

Потому что война явила всю бездну ада в реальных категориях человеческой жизни. Больше не надо было воображать, представлять себе, как кто-то поджаривается на каких-то сковородках. Эта война явила картину ада. А что произошло вскоре, когда началась Вторая мировая война, унесшая по меньшей мере в два с половиной раза больше человеческих жизней!

Сегодня мы живем в то время, когда существуют военные слухи и опасность большой войны, мировой войны. И Церковь обращается ко всему миру, ко всем правителям с тем, чтобы они поняли: никаких целей достигнуть войной невозможно. Где достижения Александра Македонского? Где достижения Наполеона? Где достижения других завоевателей? Время всё стерло и разрушило. Но ведь сколько человеческих жизней было загублено!

А есть ли действительно достижения Первой мировой войны? Кто может сказать, что наше благоденствие есть результат Первой мировой войны? Никто не может сказать. А Вторая мировая война — у кого-нибудь язык повернется сказать, что мы благоденствуем, потому что выиграли Вторую мировую войну?

Мы должны помнить, что человечество либо будет жить плодами духа, ограничивая свою плоть, либо вообще не сможет существовать. Нет серого пути, нет пути в крапинку и в полоску, где бы пересекалось черное с белым: свет и тьма несовместимы. И поэтому в качестве человеческого идеала может быть только идеал света. И хотя реализуется он и в полоску, и в крапинку, а иногда на две трети или даже три четверти затмевается грехами человеческими, но если этот идеал сохраняется и ему подчиняется и государственная, и общественная, и семейная, и личная жизнь, тогда у человечества есть надежда на спасение.

Стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи, говорит преподобный Серафим. Даже один человек может спасти тысячи! Но сколько же тысяч и тысяч могут спасти люди, объединившиеся вокруг этого Божественного идеала жизни!

Сегодня всем нам есть, о чем подумать. Церковь в это тревожное время не престает молиться о прекращении гражданского конфликта и междоусобной брани на Украине. О том, чтобы этот конфликт никогда и ни при каких условиях не перерос в большую страшную войну. Еще раз нужно подчеркнуть, что тот, кто считает себя сильнее в возможном противоборстве и связывает с возможной победой получение выгоды, непременно обманется и не достигнет ничего.

Поэтому единственный путь, который сегодня есть перед нами, перед родом человеческим — и завтра, и послезавтра — идти дорогой жизни и стяжать дары духа. Этому научены мы и сегодняшним апостольским чтением, и дивным образом святого преподобного Серафима Саровского, великого чудотворца и заступника, молитвенника и ходатая за всех нас..."

По материалу пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси