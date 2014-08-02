В РПЦ разработали план комплексной помощи беженцам из Украины

В ближайшее время в епархии Русской Православной Церкви на территории России будут разосланы рекомендации по организации помощи мирным жителям Украины.

В соответствии с документом, при храмах предложено создавать склады гуманитарной помощи для беженцев, епархиям рекомендовано принимать граждан Украины в подведомственные учреждения (приюты и монастыри), а также по мере возможности предоставлять работу. Особое внимание Церковь будет уделять помощи наиболее уязвимым категориям беженцев: одиноким матерям с детьми, многодетным, престарелым, беременным, инвалидам. Частные нужды этих людей призваны выявлять священники, которые должны будут взять шефство за каждым крупным пунктом временного размещения. В их обязанности войдет не только духовная и психологическая помощь беженцам, но и организация гуманитарной помощи, а также адресное удовлетворение просьб наиболее нуждающихся.

Кроме того, Церковь будет помогать переселенцам, которые проживают у родственников и друзей. «Храмам епархии следует оказывать постоянную поддержку беженцам, живущим в частных домах и квартирах: обеспечивать их гуманитарной помощью, продуктами питания, содействовать в оформлении документов и поиске работы», — говорится в документе. В епархиях, где находятся вынужденные переселенцы из Украины, будут созданы рабочие группы, которые объединят все церковные структуры региона, задействованные в помощи беженцам.

Напомним, что в настоящее время более 500 беженцев нашли приют в церковных учреждениях в Приозерске, Коломне, Костроме, в Ростовской, Нижегородской, Воронежской областях, в Удмуртии, а также в Донецкой области на территории Украины и в Крыму. В настоящее время готовы принять беженцев три монастыря Екатеринбургской епархии, а также еще ряд епархий Центральной России. Сотни прихожан по всей России приняли беженцев к себе домой, либо снимают для них квартиры.

Наиболее активно помощью беженцам занимаются епархии, расположенные в Ростовской области: только с одного церковного склада гуманитарной помощи в Ростове-на-Дону было отвезено беженцам более 400 тонн гуманитарной помощи, каждый день на складе помощь получают около 60 граждан Украины. 40 беженцам на средстваСинодального отдела по церковной благотворительности были приобретены билеты до Новосибирска: там для них готовы рабочие места и созданы условия для проживания.

Всего по состоянию на 31 июля 2014 года Синодальным отделом по благотворительности собрано более 46 миллионов рублей пожертвований в помощь мирным жителям Украины. Подробные отчеты о сборе и расходовании средств публикуются на официальном сайте Синодального отдела по благотворительности.

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