Священники обеспечивают вывоз людей из зоны боевых действий
Благодаря координации деятельности священников из Горловки, Днепропетровска, Киева из зоны боевых действий на Донбассе организован постоянный вывоз мирных жителей.
На днях группа из 80 человек покинула Горловку и была доставлена в безопасное место.
Председатель наблюдательного совета Благотворительного Фонда "помогают", настоятель местного храма в с.Волоське (Днепропетровская обл.) Протоиерей Андрей Пинчук написал на странице в фейсбуке: «Группу людей мы вчера встречали в нашем Центре временного пребывания беженцев с детьми. Это были транзитные автобусы с беженцами из Горловки.
Инвалиды, старики, беременные женщины, дети... Даже малышка 5-ти дней от роду, имя которой давали прямо в автобусе. Снаряд упал у входа в роддом, и все роженицы переместились в подвал. Отсидевшись немного, бросились домой собирать вещи.
Эта группа в составе 80 человек приехала к нам в Центр. Мы их накормили, они приняли душ, отдохнули пару часов и дальше отправились на автобусах до места дальнейшего пребывания».