Голос Церкви в медийной среде должен быть адекватным, считает глава синодального информотдела РПЦ

Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда считает, что, занимаясь церковной информационной работой, нельзя забывать об ее основе — Евангелии. Об этом сообщает синодальный информационный отдел Московского Патриархата

«Любой медийный церковный проект должен быть христоцентричным. Если он не христоцентричен, то он — не церковный», — заявил В.Легойда.

«В этом смысле содержательный источник любого служения Церкви, включая информационное, — это укорененность в Евангелии», — добавил он.

Представитель Церкви также напомнил, что задача Синодального информационного отдела и церковных СМИ состоит не только в том, чтобы в медийной среде просто был слышен голос Церкви, но и в том, чтобы его звучание было адекватным.

«Нельзя сказать, что религиозная тема не присутствует в медийном пространстве. Ее количественное присутствие, безусловно, растет. Но того же, к сожалению, не всегда можно сказать о качестве», — отметил председатель СИНФО.

«Интерес СМИ направлен на Церковь, и его много, но очень часто то, о чем говорят СМИ, к содержанию церковной жизни не имеет или почти не имеет отношения. Либо какие-то вторичные для Церкви темы представляются как содержание церковной жизни», — заключил В.Легойда.