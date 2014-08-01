Сегодня день памяти преподобного Паисия Печерского

Преподобный Паисий был иноком Киево-Печерского монастыря. Из общего канона Киево-печерским преподобным, почивающим в Дальних пещерах, известно, что он был связан единомыслием и братской любовью с преподобным Меркурием. Оба святых были неразлучны, жили в одной келье, а после смерти были положены в один гроб. В настоящее время их мощи почивают в Дальних (Феодосиевых) пещерах в отдельных раках.

Тропарь, глас 4:

Великаго во отцех подражая Паисия, якоже он в пустыню, тако и ты в пещеру вселился еси, идеже труды прилагая, блаженне, ко трудом, и псаломскому пению выну прилежал еси, моли о нас, поющих тя.

"УНИАН-Религии"

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