2 августа состоится крестный ход с чудотворным образом Почаевской иконы Божией Матери

2 августа, в день памяти святого пророка Илии, и в рамках празднования праздника Почаевской иконы Богородицы состоится крестный ход из урочища Вирля - к Свято-Успенской Почаевской лавре.

Начнется почитание чудотворного образа ранней Божественной литургией в Троицком соборе лавры в 5.30.

После литургии паломники будут доставлены автобусами до урочища Вирля.

Крестный ход пройдет именно по тому историческому пути, что и в 1597 году. Тогда монахи Почаевского монастыря переносили чудотворную икону от поместья Анны Гойской к святой обители. На месте замка помещицы в 1997 году, в память юбилея 400-летия перенесения чудотворной иконы на гору Почаевскую, был установлен памятный крест.

Именно перед этим крестом в начале Крестного хода начнется молебен перед Почаевской чудотворной иконой Божией Матери. После чего участники шествия отправятся в лавру.

Традиционно в шествии принимают участие наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир, братия обители, многочисленные паломники.

Духовенство будет нести чудотворный образ, который находится в Успенском соборе Почаевской лавры и обычно не покидает стен обители.

По прибытии хода к лавре состоится завершение молебна.

Напоследок запланирован благотворительный обед для паломников.

"Православие в Украине"