В Церкви напомнили, что "выбор быть человеком или зверем мы делаем в каждый момент своей жизни"

Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда, говоря о личности святого равноапостольного князя Владимира, подчеркнул, что "принятие Православия изменило князя Владимира и весь народ, но выбор пойти путем преображения или вернуться к язычеству — остается за каждым человеком и сейчас". Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Преображение князя Владимира стало началом преображения всего народа. Его примеру последовали многие поколения людей с того времени до наших дней», — заявил В.Легойда.

«И потому слова князя Владимира “мы были звери, а стали люди” применимы ко всем народам исторической Руси», — добавил он.

Представитель Церкви отметил, что языческое прошлое не так духовно далеко от нас, как может показаться на первый взгляд.

«Мы видим, как те личные пороки, которыми был одержим до крещения князь Владимир, — неразборчивость в средствах достижения цели, распутство, — современная поп-культура возводит практически в ранг добродетелей и преподносит их как признаки личного успеха», — подчеркнул председатель СИНФО.

«Крещение нашей земли произошло однажды, но выбор быть человеком или зверем мы делаем в каждый момент своей жизни, общаясь с ближними и дальними, совершая добрые или злые дела», — заключил В.Легойда.