Священники Львовской епархии УПЦ передали бронежилеты военным Нацгвардии Украины

30 июля, по благословению епископа Львовского и Галицкого Филарета, священники епархии: иеромонах Маркиан (Каюмов), протоиерей Роман Стеценко и капеллан священник Дмитрий Бадыра передали бронежилеты пятого уровня защиты воинской части № 3002 города Львова Нацгвардии Украины.

Как сообщает Львовская епархия УПЦ, священников встретил заместитель командира части по воспитательной работе полковник Задворный Александр Иванович.

Во время встречи военные рассказали самые свежие новости с Востока и поделились своими прогнозами и наблюдениями. Отцы заверили военных в своей молитвенной поддержке и пожелали чтобы все солдаты, под покровом Пресвятой Богородицы целые и невредимые вернулись в части и к родным очагам.

Напомним, что в последнее время Львовская епархия постоянно проводит сбор средств для приобретения бронежилетов, для оказания гуманитарной помощи мирному населению Востока Украины и раненым военным, которые проходят реабилитацию в Львовском госпитале. Все военные, которые являются прихожанами Львовской епархии уже получили бронежилеты из рук приходских священников через своих родителей и родных.