В Православной Церкви Чешских земель и Словакии ежедневно будут молиться о мире в Украине

Пресс-служба Пражской епархии Православной Церкви Чешских земель и Словакии распространила сообщение о том, что по благословению архиепископа Пражского Иоакима с 3 по 10 августа 2014 года ежедневно в одном из храмов Праги во время Божественной литургии будут возноситься молитвы о мире в Украине.

«Православные верующие в Чешских землях с болью в сердце следят за нынешними драматическими событиями в Украине. Во всех храмах нашей Церкви, в течение многих недель, во время богослужений мы молимся за украинский народ, - сообщается в заявлении пресс-службы. - За последние десятилетия в Чешской республике нашли свой новый дом, на время или навсегда, множество граждан Украины, и многие из них стали активными членами нашей Православной Церкви».

«Мы сопереживаем нашим братьям и сестрам по вере и выражаем глубокую обеспокоенность в связи с утратой многих человеческих жизней и другими трагическими последствиями, которые вызвал нынешний конфликт. Украина является страной с тысячелетней христианской православной культурой, поэтому мы не перестаем верить, что, несмотря на сегодняшние бои и раздор, победит осознание и понимание Христовой заповеди любви к ближнему, какой бы национальности они не были, каких бы политических взглядов они не придерживались. Христианские ценности, присущие православной культуре украинского народа, должны одержать победу над различиями, какими бы принципиальными и серьезными они не представлялись», - отмечается в сообщении.

Служба коммуникации ОВЦС