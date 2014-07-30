В сентябре на Куликовом поле состоится празднование 700-летия Сергия Радонежского

Тульская область (Россия) активно готовится к праздничным мероприятиям в связи с 700-летием преподобного, которые пройдут 20-21 сентября на Куликовом поле.

Праздничное богослужение в этот день на Куликовом поле совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Также правительство Тульской области рассматривает предложения о строительстве памятника Сергию Радонежскому. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра культуры и туризма региона Татьяну Рыбкину. По ее словам, ряд организаций выступили с идеей установки памятника преподобному Сергию на месте слияния рек, где в 1380 году князь Дмитрий Донской переправлялся со своим войском.

Кроме того, в рамках подготовки к празднику и к годовщине Куликовской битвы в селе Монастырщина Кимовского района предполагается возведение часовни на месте слияния рек Непрядвы и Дона. Строительство будет осуществляться на средства благотворителей.

"Правмир"