Митрополит Онуфрий рассказал о выборах Предстоятеля Украинской Православной

13 августа в Киеве состоится Собор епископов Украинской Православной Церкви для выборов нового Предстоятеля УПЦ. В преддверии этого события своими мыслями о нем поделился Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

Владыка, сейчас верующие Украинской православной церкви ожидают наиболее важного события в церковной жизни – избрания нового Митрополита Киевского и Всея Украины. Какова процедура избрания?

Церковь – богочеловеческий организм, в лоне которого спасаются люди. Глава Церкви – это Сам Господь Иисус Христос. И каждый этап исторического развития церковной жизни свершается по Его Промыслу. В этом смысле, избрание нового Предстоятеля – это тоже один из таких этапов.

Конечно, для каждого верующего этот момент связан с особыми переживаниями: с одной стороны это скорбь по ушедшему от нас Блаженнейшему Митрополиту Владимиру и воспоминания о его служении, а с другой - ожидание с надеждой нового периода в жизни Церкви.

Согласно уставу Украинской Православной Церкви, Собор сам определит процедуру избрания. И только потом архиереи тайным голосованием будут выбирать Предстоятеля. Но нужно помнить, что это не выборы в светском смысле этого слова, это именно избрание. И потому сейчас во всех храмах на сугубой ектении за каждой Божественной литургией произносятся особые прошения ко Господу: «благословити грядущий собор архипастырей, яко да в мире и единомыслии утвердитися всем, достойнаго же Первоиерархасовершити избрание, мужа мудра, праведна и благорассудительна»

Вокруг этого события в последнее время много дискуссий. Люди обеспокоены различными вопросами, связанные с возможными трудностями в процессе подготовки и проведения Собора.

Священноначалие понимает все переживания верующих УПЦ. Но нужно не поддаваться малодушию и сомнениям. Нужно учиться доверять Богу, без воли Которого ничего не происходит, а тем более — избрание Предстоятеля.

Некоторые опасаются, не может ли светская власть вмешаться в процесс избрания?

Церковь у нас, как известно, отделена от государства. И для самого государства важно сохранять это отделение и блюсти церковную независимость, ведь иначе Церковь перестала бы быть нравственным авторитетом в обществе, той силой, которая ещё способна примирять противоборствующие стороны. Со стороны демократической власти, которая декларирует свободу совести и права человека, такое вмешательство выглядело бы абсурдным.

Потому, призываю верующих сосредоточится больше не на дискуссиях и переживаниях о судьбах Церкви, а на молитве, чтобы Господь вразумил своих архиереев избрать достойнейшего Предстоятеля в столь непростое для всех нас время.

"Правмир"