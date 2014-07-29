Патриарх Кирилл: Мы останемся сильными, если сохраним нашу веру

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и День Крещения Руси, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.

"...Почему же и в XXI веке в Москве, современном мегаполисе, мы собираемся для того, чтобы прославить имя равноапостольного князя Владимира? Что из созданного князем Владимиром дошло до нашего времени? Кажется, что немного. Материальная культура практически не сохранилась в том виде, в каком создавалсь при князе Владимире. О жизни наших средневековых предков мы можем судить лишь по немногим и обычно более поздним образцам.

А что же в полной мере дошло до нас от князя Владимира, без какого-либо разрушения и изменения? Вера православная. А почему? Да потому что князь Владимир, как и апостол Павел, воспринял евангельскую весть не от человеков, а через откровение Иисуса Христа. В основе, в самой сердцевине Евангелия лежит слово Божие, непререкаемое и не подверженное разрушению со стороны вихрей и бурь истории. Именно поэтому не умирает и евангельское слово, и все то, что создают люди, связывая свое творчество с Божественным откровением.

Хранение этого цивилизационного стержня нашего народа, православной веры, было делом непростым. Во-первых, потому что в какой-то момент нашей истории случилось так, что именно этот стержень стал восприниматься внешними противниками Руси как опасное для них явление, которое нужно либо уничтожить, либо переформатировать под свои собственные стандарты. Мы знаем, что и в сражениях, которые вел Александр Невский, и в Куликовской битве, и во многих других войнах усилия нашего народа были направлены на то, чтобы защитить этот мировоззренческий стержень. И произносили слова «за веру, царя и Отечество», поставляя веру на первое место, потому что если она будет разрушена — и царь не устоит, и Отечество будет разрушено и, если не физически, то духовно, потеряет свой суверенитет. Удивительно, через какие испытания, связанные с внешним желанием разрушить этот духовный стержень, прошел наш народ.

В ХХ веке мы столкнулись с еще большей, может быть, опасностью, когда православную веру решили разрушить не силой оружия, а сочетанием насилия с убеждением, выдавая эти убеждения за высокие научные откровения. Это была грозная агрессия против того, что всегда хранила Русь. В какой-то момент казалось, что враг победил. Теперь мы знаем, что не победил, и сохранилось то, чем гордился наш народ, в первую очередь — наша вера, которая хранится на протяжении уже 1026 лет.

Вот и сегодня очень многие хотели бы переформатировать наш внутренний стержень, сознавая, что благодаря этому стержню Русь непобедима. И опять-таки для этих целей употребляются и военные, и идеологические средства. Одними нас пугают извне, а другие используются внутри, чтобы вновь убедить наш народ, что православная вера, могучая духовная традиция, этот наш стержень — это ничто, некий предрассудок, который не имеет ничего общего с современным человеком, с его силой и мощью, с его культурой, с его поисками, с его сознанием того, что хорошо и что плохо.

И, может быть, нынешнее идеологическое давление на веру еще страшнее того, которое сопровождалось насилием. Потому что где насилие, там и сопротивление, там и мученики, там и исповедники, там и пример борьбы. А если мягкой силой обволакивают человека, сладкой жизнью прельщают, противопоставляя его бедность богатству, которое якобы только потому и есть у других, что они не такие, как он, — кто-то может и дрогнуть, особенно из людей молодых. Можно подумать: да, в самом деле, зачем нам все это надо? И если эти мысли овладеют нашим народом, будет уже не важно, через насильственные действия извне или по причине собственного умопомрачения будет потеряна Русь.

Именно поэтому, празднуя 1026-летие Крещения Руси, вспоминая память великого князя, который принял откровение Иисуса Христа и включил его в духовную, культурную и даже государственную жизнь нашего народа, мы должны помнить о том, что вера православная есть тот столп, тот стержень, который никогда не даст Руси быть порабощенной или разрушенной. Предадим, откажемся — потеряем все.

В этом смысле очень поучительна история Великой Отечественной войны, ведь именно она положила конец периоду страшного кровавого гонения на Церковь и истребления святынь. Мы знаем, какую страшную цену заплатил наш народ за богоотступничество, за те горы человеческих страданий, которые были созданы человеческими руками тех, кто от Бога отступил.

Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя (Пс. 117:18), — великие слова Священного Писания. Так и с нашим народом произошло: наказал Господь, но смерти его не предал, потому что вера хранилась. Именно в суровые годы войны эта вера так укрепилась в народе, что являлась снова главным цементирующим фактором, объединявшим людей, духовной скрепой, духовным стержнем жизни нашего народа.

Поэтому помнить мы должны, что и сегодня, живя во время военных слухов и угроз, мы останемся сильными и непобедимыми, если сохраним нашу веру. Но не просто веру где-то в глубине сердца и в личной молитве. Ценности этой веры должны обрести реальность в жизни нашего общества, конечно, с учетом того, что не все люди православные. Но и многие неправославные, как мы хорошо это знаем из диалога с традиционными религиями, готовы поддерживать те самые нравственные ценности, которые мы находим в Евангелии. Потому хранение сокровища, которое передал нам великий князь Владимир, есть залог и нашей безопасности, благополучия, процветания и того духовного единства всей исторической Руси, которое не могут поколебать никакие слова и никакие действия...

...Пусть Господь хранит всю историческую Русь, братские славянские народы. Да прекратит Господь силой Своей междоусобную брань, ослабляющую эти народы и способную разрушить и поколебать тот самый ценностный стержень, на котором держится наша жизнь и безопасность. Верим, что по молитвам всех нас — русских, украинцев, белорусов, людей многих других национальностей — Господь накажет нас, но не предаст смерти".

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси