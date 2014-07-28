В День Крещения Руси волна колокольного звона прокатилась по всем храмам

Волна колокольного звона прокатилась по всем храмам и монастырям Русской Православной Церкви сегодня, в День Крещения Руси.

В рамках акции-волны колокольного звона «Слава Тебе, Боже!» в полдень по местному времени в каждом храме, соборе, церкви и монастыре России, Украины и Белоруссии прозвучал пятнадцатиминутный колокольный звон «Благовест», сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

Колокольный звон и торжественные богослужения с совершением по окончании Литургии молебна по особому чину приурочены к 1026-летию Крещения Руси.