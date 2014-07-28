В День Крещения Руси волна колокольного звона прокатилась по всем храмам
22:54, 28 июля 2014Православие
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Волна колокольного звона прокатилась по всем храмам и монастырям Русской Православной Церкви сегодня, в День Крещения Руси.
В рамках акции-волны колокольного звона «Слава Тебе, Боже!» в полдень по местному времени в каждом храме, соборе, церкви и монастыре России, Украины и Белоруссии прозвучал пятнадцатиминутный колокольный звон «Благовест», сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.
Колокольный звон и торжественные богослужения с совершением по окончании Литургии молебна по особому чину приурочены к 1026-летию Крещения Руси.
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