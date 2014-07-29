В Чернобыле, в храме святого пророка Ильи, 2 августа состоится храмовый праздник

2 августа наместник Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел возглавит праздничную Божественную литургию в Чернобыле, в храме святого пророка Ильи. Как сообщает сайт Киево-Печерской лавры, литургия начнется в 8.40 утра.

В храме святого пророка Ильи находятся чудотворные иконы «Спаса Чернобыльского» и святителя Николая Чудотворца.

На храмовый праздник приглашают паломников.

После Богослужения будет организовыван праздничный обед.

Несмотря на облегченный въезд в этот день на территорию города, паломников просят предварительно созвониться с настоятелем храма для составления списков. Настоятель протоиерей Николай Якушин, тел. (067) 393 48 62.



