В Чернобыле, в храме святого пророка Ильи, 2 августа состоится храмовый праздник
00:05, 29 июля 2014Православие
0
2 августа наместник Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел возглавит праздничную Божественную литургию в Чернобыле, в храме святого пророка Ильи. Как сообщает сайт Киево-Печерской лавры, литургия начнется в 8.40 утра.
В храме святого пророка Ильи находятся чудотворные иконы «Спаса Чернобыльского» и святителя Николая Чудотворца.
На храмовый праздник приглашают паломников.
После Богослужения будет организовыван праздничный обед.
Несмотря на облегченный въезд в этот день на территорию города, паломников просят предварительно созвониться с настоятелем храма для составления списков. Настоятель протоиерей Николай Якушин, тел. (067) 393 48 62.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter