Греческая православная газета “Ортодоксос типос” (Ορθοδόξος Τύπος) сообщает, что Константинопольская Православная Церковь отложила канонизацию старца Паисия Святогорца.

По данным издания, прославление в лике святых старца Паисия было намечено на 12 июля – день двадцатилетия со дня его блаженной кончины. «Ортодоксос типос»высказывает свои версии произошедшего. В частности, авторы издания полагают, что это как-то связано с недавней встречей Вселенского Патриарха Варфоломея и Римского папы Франциска в Иерусалиме, сообщает сайт Аgionoros.ru. В то же время официальные мотивы отложения канонизации остаются неизвестными.

По данным издания, на неопределенный срок откладывается и канонизация старцев Иакова (Цаликиса), Амфилохия (Макриса) и Ефрема (Катунакского).

Как уже сообщал портал «Русский Афон», вопрос о канонизации афонского старца Паисия Святогорца (Эзнепидеса) был рассмотрен на недавнем заседании Священного Синода Вселенского Патриархата под председательством патриарха Варфоломея. На нем, по неофициальным данным, было одобрительно воспринято предложение о причислении к лику святых указанного святогорского старца.

Предложение о его прославлении в лике преподобных святогорцев поступило еще десять лет назад от митрополита Навпактосского Иерофея. Тогда же было подано прошение о канонизации афонского старца Порфирия (Байрактариса) Кавсокаливита, торжественное прославление которого состоялось в конце прошлого года.

В Константинопольской Православной Церкви также рассматривается вопрос о возможной канонизации афонских старцев Амфилохия (Макриса), Софрония (Сахарова), Ефрема Катунакского, а в будущем и Иосифа Исихаста. Об этом сообщал авторитетный греческий портал Hellas-orthodoxy.

"Русский Афон"