РПЦ открыла в Мехико первый храм

Первый в Мехико храм Русской Православной Церкви открыл в воскресенье свои двери для верующих.

Как рассказал специально прибывший для проведения литургии архиепископ Юстиниан, помещение для служб было предоставлено католической церковью Мексики. "Католическая церковь воистину как сестра церкви православной предоставила нам эту возможность. На собрании епископов города Мехико было единогласно принято решение предоставить этот храм православной общине", — сказал Юстиниан.

По его словам, храм в Мехико возьмет на себя функции другого православного храма РПЦ, который располагается в городе Непантла примерно в 100 километрах от Мехико. Кроме того, в самой столице Мексики несколько лет действует храм Русской Православной Церкви заграницей.

Юстиниан не исключил, что в ближайшее время РПЦ может направить в Мехико и русского священника для проведения служб. "Такая необходимость есть, думаю, он в скором времени здесь будет", — сказал он. Пока же священником нового храма РПЦ в Мексике будет протоиерей Карлос Чакон, настоятель Покровского храма в городе Непантла.

РИА Новости