На Афоне почтили Собор всех святых русских государей

В день памяти святого равноапостольного князя Владимира, 28 июля, в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре торжественно почтили Собор всех святых русских государей.

В обители святогрцами составлена особая служба всем святым русским государям, которая в соединении со службой равноапостольному князю Владимиру совершается в этот день в русском афонском монастыре.

Празднование Собора всех святых русских государей было установлено в обители в 2013 году по благословению игумена Свято-Пантелеимонова монастыря схиархимандрита Иеремии (Алехина) в связи с освящением храма в честь всех прославленных Князей и Царей Руси: от князя Владимира до царя Николая Александровича. Это пока единственный в мире храм, посвященный всем святым русским государям.

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