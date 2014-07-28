В день памяти святого князя Владимира в Москве молились за Украину
20:14, 28 июля 2014Православие
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В день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия, и в День крещения Руси, 28 июля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, после сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире в Украине.
По окончании Литургии был совершен молебен святому равноапостольному великому князю Владимиру.
Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
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