УПЦ доставила гуманитарную помощь людям, которые оказались в зоне АТО

26 июля, по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия группа верующих-добровольцев из Киева доставила гуманитарную помощь в город Николаевка Донецкой области. Вечером 25 июля, после молебна "на всякое доброе дело" они отправились по маршруту.

Группу возглавил клирик Киевской епархии протоиерей Захария Керстюк, который за несколько дней собрал 23 тонны всего, что необходимо местному населению зоны АТО.

Это высококачественные продукты питания (мука и мучные изделия, крупы, хлеб, консервы, сладости, питьевая вода), средства личной гигиены, моющие средства, одежда, топливо и даже генератор. Все это было передано жителям Николаевки. Сделали это через местного священника - настоятеля Никольского храма протоиерея Александра Нечипурука.

Количество населения города - 15.000 человек. Много кто уехал, немало людей погибло в результате недавних боевых действий. Активных прихожан - 70 человек, но в день раздачи гуманитарной помощи в церкви, их пришло гораздо больше. И каждый получил необходимое. Многие в эту субботу оказались у храмовой ограды впервые.

Первый заместитель Николаевского городского головы Ирина Флорова поблагодарила представителей Украинской Православной Церкви, пообещала, что привезенный груз будет роздан адресно, а также поделилась планами по восстановлению нормальных условий жизни в регионе.

Участники делегации также побывали в городах Славянск и поселке Семеновка - пообщались с местными жителями и военнослужащими, правоохранителями, которые охраняют территорию населенных пунктов на блокпостах.

Кстати, на каждом из них группу и груз пропускали на основании сопроводительного письма, подписанного председателем Отдела внешних церковных связей УПЦ архиепископом Луганским и Алчевским Митрофаном.

Вечером 26 июля делегация УПЦ выехала из зоны АТО, а 27-го - вернулась в Киев.

Это уже второй транш гуманитарной помощи жителям Донбасса, который осуществляется в рамках миссии «Милосердие без границ».

church.ua