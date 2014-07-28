Украинская Православная Церковь отмечает День Крещения Киевской Руси - торжества в Киево-Печерской лавре

Украинская Православная Церковь 28 июля отмечает День Крещения Киевской Руси и чтит память святого равноапостольного князя Владимира - небесного покровителя новопреставленного Блаженнейшего Митрополита Владимира.

В этот день на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий совершил Божественную литургию.

Его Высокопреосвященству сослужили: наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, собор епископов Украинской Православной Церкви и духовенство Киевской епархии.

За богослужением были вознесены молитвы к Господу о мире в Украине, а также молитвы об упокоении души почившего Блаженнейшего Митрополита Владимира.

После богослужения духовенство и миряне прошли Крестным ходом к месту погребения новопреставленного Предстоятеля Украинской Православной Церкви, возле колокольни храма Рождества Богородицы, где отслужили заупокойную литию.

church.ua