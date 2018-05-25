Митрополит Антоний (Паканич): Чтобы решить проблемы современности, нам нужно осознать свою историю

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал "УНИАН-Религии" о том, что важно знать о Крещении Руси и о личности святого равноапостольного князя Владимира.

Если взгялнуть на времена Крещения Руси, что полезного мы могли бы почерпнуть из той эпохи, что помогло бы сейчас и пригодилось бы в будущем украинскому народу?

"МЫ БУДЕМ СИЛЬНЫМ И ПРОЦВЕТАЮЩИМ НАРОДОМ, ТОЛЬКО ЕСЛИ БУДЕМ ЕДИНЫ"

Событие, которое совершилось более тысячи лет назад на Днепровских берегах, стало воистину судьбоносным для нашего народа. Разрозненные племена стали единым народом, воспринявшим Евангельский идеал как национальную идею. И вот этот пример единства, способность объединяться во имя общих высших целей, я считаю, является для нас весьма важным назиданием.

Христианство является государствообразующим фактором, послужившим мощным импульсом к духовному, культурному и социальному развитию нашего народа. Поэтому любые попытки выстроить политическую или социальную парадигму в современном обществе, без учета глубоких христианских корней нашего государства, обречены на провал.

В нашей истории, великой христианской культуре, в духовном опыте многих поколений православных христиан, без сомнения, заложен колоссальный потенциал и духовно-нравственного, и культурно-социального, и экономического возрождения.Чтобы решить проблемы современности, нам нужно осознать свою историю, извлечь из нее все необходимые уроки. Мы будем сильным и процветающим народом, только если будем едины, и если главным ориентиром нашей общественной и личной жизни будет Христос.

Какое бы решение мы не приняли сейчас, оно должно соотноситься с нашей традицией. Не следует забывать, что выбор Владимиром христианства определял положение нашей страны не только в религиозной, но и в культурной сферах. После этого события Киевская Русь стала узнаваемой для христианских государств. Христианские государства увидели в Киевском княжестве родственное себе государство, и это стало важнейшим фактором в дальнейшем развитии нашего государства.

Этот исторический прецедент должен всегда быть у нас в памяти при принятии любого решения. Мы должны помнить: принятие христианства сделало из конгломерата славянских племен мощное государственное образование.

Какие черты личности святого равноапостольного князя Владимира могут сегодня помочь всем нам?

“СВЯТОЙ ВЛАДИМИР ПОКАЗАЛ, НА КАКИЕ ВЕЛИКИЕ ПОДВИГИ СПОСОБЕН ЧЕЛОВЕК, ПРИНЯВШИЙ В СВОЮ ЖИЗНЬ ГОСПОДА”

Святой равноапостольный князь Владимир показал пример истинной Евангельской мудрости, ведь именно его выбор определил нашу славную историю и послужил всестороннему расцвету древнерусского государства.

Но наиболее поразительным, я считаю, является то благодатное преображение, которое произошло в личности святого. Известный своим суровым нравом и языческим образом жизни, князь весьма поразил своих современников, явив после принятия крещения образ истинного христианина.

Он показал, на какие великие подвиги способен человек, принявший в свою жизнь Господа. Думаю, это пример важен для каждого из нас.

"МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ТЕПЕРЬ НА НЕБЕ ЗА НАС МОЛИТСЯ ЕЩЕ ОДИН ВЛАДИМИР - НАШ ПРЕДСТОЯТЕЛЬ"

В этом году праздник Крещения Руси и день памяти святого князя Владимира омрачены для нас тем, что впервые мы их отмечаем без Блаженнейшего Митрополита Владимира. Сегодня, в День его Ангела мы молимся о спасении его души, и наша человеческая скорбь наполняется чувством духовного торжества. Мы знаем, что теперь на Небе за нас молится еще один Владимир - наш Предстоятель.

Сегодня, когда мы вспоминаем о своих духовных истоках, нам нужно усилить свои молитвы за мир и процветание нашего народа. Князю Владимиру удалось объединить славян в единый христианский народ и это единство, и сама вера православная, как величайшее сокровище сохранялось и передавалось из поколения в поколение нашими благочестивыми предками. Мы обязаны сохранить и приумножить великое духовное достояние нашего народа.

Беседовала Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии".