В Киеве на Владимирской горке состоялся благодарственный молебен
19:35, 27 июля 2014Православие
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В Киеве, на Владимирской горке, у подножия памятника крестителю Руси - равноапостольному князю Владимиру, 27 июля Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий в сослужении иерархов Украинской Православной Церкви и духовенства Киевской епархии отслужил благодарственный молебен.
За богослужением были вознесены молитвы о мире в Украине.
В конце молебна митрополит Онуфрий поздравил всех с праздником в честь равноапостольного князя Владимира и обратился со словом наставления.
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