В Киеве на Владимирской горке состоялся благодарственный молебен

В Киеве, на Владимирской горке, у подножия памятника крестителю Руси - равноапостольному князю Владимиру, 27 июля Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий в сослужении иерархов Украинской Православной Церкви и духовенства Киевской епархии отслужил благодарственный молебен.

За богослужением были вознесены молитвы о мире в Украине.

В конце молебна митрополит Онуфрий поздравил всех с праздником в честь равноапостольного князя Владимира и обратился со словом наставления.

church.ua