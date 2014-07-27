В День Крещения Руси одновременно зазвонят колокола пяти лавр

28 июля в 12.00 (по местному времени) в храмах и монастырях всех епархий Русской Православной Церкви состоится акция-волна колокольного звона "Слава Тебе, Боже!"

Как сообщает соорганизатор акции - Международная Общественная Организация "День Крещения Руси", колокольная волна начнется единовременной молитвой и звоном «Благовест» с восточных рубежей России и продлится 15 минут. Ежечасно в 12.00, по местному времени каждого часового пояса, к акции будут присоединяться храмы следующих часовых поясов России, Беларуси, Украины.

Акциия пройдет по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия.

В 13.00 по московскому времени или в 12.00 - по киевскому, волна колокольного звона должна увенчаться единогласным звоном пяти лавр – Киево-Печерской, Троице-Сергиевой, Успенской Почаевской, Александро-Невской и Успенской Святогорской.

"К сожалению, мы не знаем было ли разъяснение о том, что российские лавры звонят два раза: в 12.00 - вместе с храмами своего часового пояса и в 13.00 - вместе с украинскими лаврами. Надеемся, что 28 июля в 13.00 по московскому времени и в 12.00 по киевскому прозвучит единогласный благовест пяти Святых лавр и храмов, которые поддержат акцию во Славу Божию. Верим, что единовременный звон и молитва станут символом нашей верности православным традициям - в память о Крещении святого князя Владимира - и помогут сохранить мир на нашей земле и единство Церкви!", - отмечает Международная Общественная Организация "День Крещения Руси".