Священный Синод РПЦ выразил поддержку УПЦ

Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда, комментируя итоги состоявшегося заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, отметил, что он проходил под знаком памяти о почившем предстоятеле Украинской Православной Церкви Блаженнейшем митрополите Киевском и всея Украины Владимире. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

Открытию заседания предшествовало поминальное богослужение по ПредстоятелюУкраинской Православной Церкви — одному из старейших членов Священного Синода Русской Православной Церкви, который входил в его состав с 1987 года, около 27 лет.

«В журнале Священного Синода отмечен вклад почившего в сохранение канонического единства Русской Православной Церкви», — добавил председатель Синодального информационного отдела.

Кроме того, Легойда подчеркнул, что Священный Синод выразил поддержку Украинской Православной Церкви, которая, как говорится в журнале Синода, «самоотверженно совершает свое служение во имя преодоления междоусобной брани и водворения мира на украинской земле».

«Заслуги Блаженнейшего Владимира, с трудами которого связано возрождение Украинской Православной Церкви и сохранение ее канонического единства, отмечены специальным журналом Священного Синода», — отметил председатель Синодального отдела.Легойда также назвал важным принятый документ «О порядке избрания кандидатов для рукоположения в епископский сан», который является органичным этапом продолжения церковно-административной реформы.

По словам представителя Церкви, упорядочению приходской жизни, развитию социальной активности призваны способствовать документы, посвященные границам приходов (документ Межсоборного присутствия) и церковному волонтерству, которые были одобрены на завершившемся заседании. В соответствии с первым документом, епархиальным советам надлежит в течение года определить территориальные границы приходов в сельской местности, приписав каждый населенный пункт к определенному приходу. Он также добавил, что церковные волонтеры стали одним из символов развития социального служения Церкви, работая на церковных мероприятиях, посещая места стихийных бедствий и пострадавших в больницах.

Легойда отметил, что специальным документом, только что одобренным Священным Синодом, будет регулироваться противодействие Церкви алкогольной и наркотической угрозам. Председатель Синодального информационного отдела подчеркнул, что упомянутые угрозы во вступительном слове перед началом заседания Священного Синода были названы Святейшим Патриархом одними из «самых опасных для нашего народа».

Глава информационного отдела, кроме того, заявил о создании Священным Синодом рабочей группы для изучения правового положения епархий Среднеазиатского митрополичьего округа под председательством главы Отдела внешних церковных связеймитрополита Волоколамского Илариона.

Также представитель Церкви сообщил о том, что Священный Синод удовлетворил прошение епископа Подольского Тихона об уходе с поста председателя Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви по собственному желанию. Председателем Финансово-хозяйственного управления, с временным сохранением должности руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, назначен архиепископ Егорьевский Марк.

В заключение Легойда отметил, что на заседании Священного Синода были приняты решения о выделении из состава Орловской епархии Ливенской епархии и об образовании Орловской митрополии, включающей в себя эти две епархии, а также о назначении председателем Синодальной богослужебной комиссии архиепископа Курганского и Шадринского Константина.