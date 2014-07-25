Патриарх Кирилл в День Крещения Руси будет молиться об Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этом году не сможет разделить праздник Крещения Руси (по традиции приуроченный к дню памяти святого князя Владимира, 28 июля) со своей паствой в Киеве, но будет молиться о воцарении мира в Украине в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщают РИА Новости.

«В день памяти равноапостольного князя Владимира Святейший патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя. В этом году Предстоятель Русской Церкви не сможет разделить радость совместной молитвы со своей украинской паствой, как это происходило в прежние годы.

Но несомненно, что в этот день, как и на протяжении всего последнего времени, Патриарх Кирилл и все сослужащие ему в храме Христа Спасителя будут молиться в первую очередь о том, чтобы на многострадальной украинской земле воцарился мир», — отметил глава патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков.

«Этот праздник имеет общецерковное значение, и в этом смысле стоит вспомнить прошлогодние торжества 1025-летия Крещения Руси, которые проходили в Москве, Киеве и Минске», — отметил диакон Александр Волков.