В Даниловом монастыре перед заседанием Священного Синода РПЦ состоялась лития по новопреставленному митрополиту Владимиру

В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 25 июля началось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, перед началом заседания Патриарх Кирилл и члены Священного Синода прошли в крестовый храм Патриаршей резиденции, освященный в честь Всех святых, в земле Русской просиявших, и помолились за литией по новопреставленному митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру.

Украинскую Православную Церковь на Священном Синоде УПЦ представляет ее постоянный член митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

Обращаясь к членам Священного Синода, Патриарх Кирилл отметил заслуги Блаженнейшего митрополита Владимира в деле сохранения единства канонической Церкви в Украине.

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Киевский и всея Украины Владимир преставился ко Господу 5 июля 2014 года на 79-м году жизни.