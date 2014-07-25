Сегодня день святых мученика Прокла «плакальщика» - врачевателя глазных болезней; и мученика Илария

Во времена правления императора Траяна, в начале IIвека, в городке Калипт, недалеко от Анкиры (современная столица Турецкой Республики), жил христианин по имени Прокл.

Траян издал указ, который предписывал задерживать христиан. Святой Прокл оказался одним из числа взятых под стражу.

После длительных уговоров принести жертву богам, местный правитель приказал подвесить святого Прокла к дереву вниз головой и строгать тело металлическими крюками. Прокл оставался непоколебимым. Тогда ему велели бежать за колесницей начальника области. На полпути мученик взмолился Господу и лошади остановились. Ничто не могло сдвинуть животных. Колесница не сдвинулась до тех пор, пока правитель не написал на бумаге: «Един есть Истинный Бог, Которого почитает Прокл, и нет иного, кроме Него».

Но как только они достигли города Калипта, святого начали мучать еще более жестоко.

В итоге его вывели за черту города, привязали к дереву и расстреляли из луков.

По дороге им встретился юный племянник Прокла, которого звали Иларием. Он также исповедовал себя христианином. Через три дня его связали и волокли по дороге загород, где и усекли мечом.

Святые мученики Прокл и Иларий был погребены в одной могиле.

Мученик Прокл считается врачевателем глазных болезней. В ночь на 25 июля люди собирали обильную утреннюю росу, которую считали целебной.

В народе святой мученик называется «плакальщиком» или «Проклом – великие росы».

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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