Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион: Сегодня мы знаем цену миру

21 июля, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани, состоялось торжественное освящение Казанского храма в жилищном массиве «Комсомолец» города Горловки.

Накануне в храм прибыл чтимый список Почаевской иконы Божией Матери, — сообщает Пресс-служба Горловской и Славянской епархии.

По окончании богослужения митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион обратился к горловчанам с архипастырским словом:

«Мы совершаем чин освящения храма в непростое для нас время и в непростых условиях. Идя со святым антиминсом вокруг храма, мы слышали взрывы. Мы видим, что происходит сегодня на нашей земле, на нашем православном Донбассе… Мы не задумывались над тем, что такое „мир“. Хотя мы слышали несколько раз за каждым богослужением, как священник обращается к народу: „Мир всем“. Сегодня мы знаем цену мира.

Мы сегодня прославляем Пресвятую Деву Марию. Сегодня здесь находится чтимый Почаевский образ Божией Матери, Которая всегда была Заступницей и Похвалой нашей. Это надежда на доброе и утешение для нашего скорбящего народа. Она сегодня здесь, среди нас, для того чтобы нас утешить, вразумить и призвать к покаянию. Сегодня, дорогие братья и сестры, нам остаётся одно: усердно молиться и каяться в своих грехах. Мы верим в то, что Господь и Божия Матерь будут нашими скорыми Помощниками, верим в то, что прекратится братоубийство, грех каинов, который сегодня умножается в нашем народе».

Правмир

Фото: Пресс-служба Горловской и Славянской епархии УПЦ.