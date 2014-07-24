У Ольгинского храма столицы сегодня престольный праздник (фото, видео)

24 июля, в день памяти равноапостольной великой княгини Ольги, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Ольгинском храме (ул. Архитектора Вербицкого, 3-Г) в Дарницком районе Киева.

Во время богослужения митрополит Онуфрий за заслуги перед Украинской Православной Церковью наградил отца Всеволода правом ношения второго креста с украшениями.

В конце службы владыка-Местоблюститель поздравил духовенство и прихожан с престольным праздником.

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*** Свято-Ольгинская парафия существует с 1994 г. Первые службы проводились на улице перед жилищно-эксплуатационной конторой, где был арендован актовый зал под богослужения. В 1997 г. началось строительство церкви св. благоверного князя Всеволода-Гавриила, который 10 декабря 1998 г. освятил Митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

Осенью 2000 г. было освящено трехэтажное здание воскресной школы с оригинальным оформлением фасада.

В 2002 г. освящен административно-хозяйственный корпус, в котором размещена столовая для ежедневного кормления малоимущих (пенсионеров и бездомных).

Строительство соборного храма во имя равноапостольной княгини Ольги начато осенью 2004 г. Нижний храм в честь равноапостольных Константина и Елены освящен в августе 2005 г.

30 июня 2010 года Блаженнейший Митрополит Владимир освятил накупольные кресты для главного храма прихода во имя святой равноапостольной княгини Ольги, а 24 февраля 2011 года - его престол. 2 марта 2013 года был освящен крест и колокола для колокольни.

При приходе действует молодежный клуб «Ковчег». Проводятся школьные занятия для детей и взрослых.

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