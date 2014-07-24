Преподобный Сергий был богословом в самом высшем смысле этого слова - Владимир Легойда

Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда, говоря о значении Сергия Радонежского для культуры исторической Руси, в своем интервью назвал преподобного богословом в самом высшем смысле этого слова и основоположником «русского старчества».

«Есть такое известное выражение: "Кто молится, тот и богослов". С этой точки зрения преподобный Сергий, безусловно, богослов. Хотя и не в академическом смысле, потому что мы не знаем его текстов, до нашего времени дошло лишь несколько фраз. Но он был богословом в самом высшем смысле этого слова», — заявил В.Легойда.

«В молитвенном монашеском подвиге преподобного очевидна преемственность традиции исихазма. Именно деятельный исихазм преподобного Сергия и его учеников, по слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, стал источником собирания народа в единую духовную целостность — Святую Русь», — добавил он.

«Возникновение русской духовной культуры и русской культуры вообще, Святая Русь как культурный идеал, как средоточие ценностных ориентиров (существующих в культурном пространстве и сегодня), безусловно, связаны с преподобным Сергием», — подчеркнул председатель Синодального отдела.

В.Легойда также напомнил, что преподобный Сергий заложил новую модель взаимодействия монастыря и мира, благодаря появлению которой возник и феномен «русского старчества».

«Монахи уходят из мира, но мир притекает в монастыри — за духовным наставлением, за помощью, за утешением. Люди разных сословий, разных духовных и культурных потребностей находят ответы на свои многочисленные вопросы в стенах Оптиной пустыни в XIX веке. Все это также во многом — наследие игумена земли русской», — заключил представитель Церкви.

Синодальный инфомационный отдел/Патриархия.ru