Во всех храмах УПЦ до избрания митрополита Киевского будут возноситься особые молитвы

По благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, в связи с проведением 13 августа в Киеве Собора епископов Украинской Православной Церкви, на котором будет избран Предстоятель Украинской Православной Церкви, благословляется произносить на сугубой ектении за каждой Божественной литургией до завершения работы Собора особые прошения, подготовленные Синодальной литургической комиссией Украинской Православной Церкви.

Прошения на сугубой ектении:

Еще молимся о еже Господу Богу благословити грядущий собор архипастырей, яко да в мире и единомыслии утвердитися всем, достойнаго же Первоиерарха совершити избрание, мужа мудра, праведна и благорассудительна; рцем вси: Господи, услыши и помилуй

Еще молимся Пастыреначальнику Господу Иисусу Христу, яко да оградит предстоящий собор архипастырей от всяких соблазнов, разделений и разномыслий; да подаст мудрость и разум ко избранию добраго пастыря в Первоиерарха Церкве нашея; рцем вси: Господи, услыши и помилуй

Еще молимся о еже дароватися собору архипастырей духу премудрости и разума, духу страха Божия и ревности по славе Господней, да в любви пребудут и тако да совершат устроение Церкве по воле Божией святой и всесовершенной; рцем вси: Господи, услыши и помилуй

Еще молимся о еже Всеблагому Творцу милостиво призрети на Церковь Свою Святую, и сохранити ю в мире и единомыслии, утвердити, укрепити и умирити, и непоколебиму адовыми вратами во веки сохранити, яко да не безплодно пребудет спасительное сеяние веры, приятое праотцами нашими, но да принесет, якоже и древле, плод красный святости; рцем вси: Господи, услыши и помилуй

Еще молимся Господу о еже дароватися избранному Первоиерарху мудрости святителя Илариона, милосердию святителя Филарета, мужеству священномученика Владимира, и всем добродетелям бывших прежде святых мужей, яко да и сей украсит престол митрополитов Киевских правостию веры, чистотою жизни и мудростию правления и да будет пастырь добрый людем Божиим; рцем вси: Господи, услыши и милостивно помилуй.

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