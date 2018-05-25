Торжества в честь преподобного Антония Печерского: многолюдный крестный ход и тихая радость (фоторепортаж)

Торжества в честь преподобного Антония - великого чудотворца и "начальника всех русских монахов" прошли в Киево-Печерской лавре 23 июля.

В день памяти преподобного Антония Печерского, в лавре было совершено пять праздничных Божественных литургий.

Литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских возглавил благочинный обители архимандрит Антоний.

В Свято-Успенском соборе праздничное богослужение возглавил Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

Ему сослужили наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевских духовных школ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

В этот почтить память преподобного Антония Печерского в лавру приехали могие архиереи Украинской Православной Церкви - митрополиты: Тернопольский и Кременецкий Сергий, Овручский и Коростенский Виссарион, Николаевский и Очаковский Питирим, Белоцерковский и Богуславский Августин, Сарненский и Полесский Анатолий, архиепископы.

Также Местоблюстителю сослужили братия монастыря в священном сане, духовенство КДАиС, и клирики Бориспольской епархии.

Местоблюститель УПЦ поздравил митрополита Антония с днем тезоименитства.

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«Вы восприняли постриг в монашество в честь преподобного чудотворца и изо всех сил стараетесь быть подобным святому Антонию в терпении, смирении, послушании Церкви и в других добродетелях. И сегодня мы желаем Вам, дорогой владыка, чтобы благодать Божия, которая укрепляет всякого человека, особенно тех, кто трудится, давала Вам силы, давала мудрость, мужество: все, что необходимо для сегодняшнего служения Церкви Христовой, для стойкого крестоношения», - сказал владыка Онуфрий

В свою очередь, митрополит Антоний поздравил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, братию обители и всех верующих.

"Монашество – это сердцевина церковной жизни, и чем крепче она, подлинная монашеская жизнь, тем крепче наша Церковь... Преподобный Антоний достоин великих и славных праздников, хотя в своей жизни он старался укрыться от человеческой славы и от всего, что связано с человеческой лестью, человеческим неразумением. Но как говорит святое Писание, когда человек по-настоящему оценит свою жизнь, когда он ходит пред Богом, Бог находит такого человека и показывает его...", - сказал митрополит Антоний.

Владыка Антоний призвал всех хранить единство.

«В такое трудное время и нашего Отечества и нашей Церкви нам необходимо единство. Это та сила, которая может противостоять всякой злобе. Желаю, чтобы по молитвам преподобного Антония, Господь всех нас укрепил, даровал мир нашему Отечеству, мужества нашей Церкви и всем нам дерзновенного хождения пред Богом, чтобы спасти свою бессмертную душу», - сказал управляющий делами УПЦ.

После богослужения, по лаврской традиции, был совершен Крестный ход к Ближним пещерам. Под колокольный звон множество людей отправились к месту, где подвизался преподобный Антоний Печерский.

Когда богуслужебная часть завершилась, духовенство, сотрудники, студенты Киевской духовной академии и семинарии поздравили ректора КДАиС, управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония с именинами.

Первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик пожелал владыке ректору сил, здоровья, Божьей помощи и подарил от всех собравшихся в подарок книгу - раритное издание.

Мария Проскура, "УНИАН-Религии".