Митрополит Антоний (Паканич): что нам известно об управляющем делами УПЦ?

В день памяти преподобного Антония Печерского, 23 июля, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры собралось множество прихожан, студентов духовных школ, паломников и гостей обители.

Для управляющего делами Украинской Православной Церкви, ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича) праздник преподобного Антония Печерского день особенный - день тезоименитства. Сегодня он совершает богослужение, получает многочистенные поздравления, встречает гостей, родных и друзей.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИМЕНИННИКЕ?

Перед богослужением проект "УНИАН-Религии" попросил прихожан лавры и академического храма рассказать о митрополите Антонии.

Олег Мащенко, преподаватель Национального университета пищевых технологий, прихожанин лавры

"ЕГО МАНЕРА ОБЩЕНИЯ ЛЮДЬМИ. КРОТОСТЬ, ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ВЫДЕРЖКА, ТАКТ…"

С лавры началось мое воцерковление. Тут были и моя первая исповедь, и Причастие. С лаврой меня связывает очень многое. Действительно, как второй дом.

Владыку Антония знаю много лет. Запомнилась первая встреча. Это было в бытность владыки заведующим канцелярией Киевской митрополии. Я пришел к нему на прием, меня восхитила его манера общения людьми. Такая кротость, поразительная выдержка, такт… Чувствуется культура. Тогда со мной был человек с несколько сложным характером, но во время разговора владыка все сглаживал, так что в итоге человек успокоился. Я взял для себя поведение владыки, как образец общения с людьми.

Мне нравятся проповеди владыки. Сложные богословские понятия он объясняет доступным слогом, даже простому человеку, неискушенному становится все понятно.

Несколько лет назад владыка возглавил нашу духовную академию и семинарию. Был период довольно сложный, видно было, что ему очень тяжело. Потом Господь поставил его управляющим делами нашей Церкви. Параллельное совмещение таких должностей большой труд. Мы видем по нему, как он работает, как держится. Дай Бог, чтобы таких архипастырей было больше в нашей Церкви!

Виленская Ирина, работник в сфере банковских услуг

"ВЛАДЫКА ОЧЕНЬ ОТЗЫВЧИВЫЙ, ДОБРЫЙ, ИСКРЕННИЙ"

С владыкой Антонием я познакомилась сразу после его приезда в Киев. Я посещала богослужения в пещерах, которые проводил благочинный нашей лавры, и еще тогда обратила внимание на отца Антония.

Потом видела его публикации в нашей церковной прессе. Мне очень понравились его ответы: он вел рубрику вопросов и ответов. И это были действительно глубокие и искренние, не тривиальные ответы. Когда я ближе познакомилось уже с владыкой Антонием, мое мнение подтвердилось.

Владыка очень отзывчивый, добрый, искренний. Я помню случаи, которые меня приятно удивляли с чисто человеческой точки зрения. Когда он узнавал, что у прихожан возникала какая-то проблема, он говорил: «Приходите – мы ее будем решать». Мне очень импонирует, что за эти годы, пройдя путь от игумена до митрополита, он не изменился. Остался таким же доступным, таким же, каким мы его знали ранее. Мне это очень приятно, это очень к нему располагает.

Светлана Бибик, бухгалтер, прихожанка лавры

"КОГДА ОН СЛУЖИТ, СОБИРАЕТСЯ ПОЛНЫЙ ХРАМ"

Я живу в Киеве 7 лет. Сначала ходила в храм от случая к случаю, а потом попала на архиерейскую службу в храм Рождества Пресвятой Богородицы, и стала ходить на богослужения постоянно.

Владыка Антоний такой светлый человек. Когда он служит, собирается полный храм народа, невозможно пройти. Думаю, что это тоже является показателем того, какой он человек и священнослужитель. Он говорит хорошие проповеди.

Выглядит он строгим. Но он монах. Он должен быть таким. Но если его спросишь о чем-то – обязательно ответит. Если тебе нужно после службы свободно подходишь к нему и спрашиваешь, он всегда уделяет время.

Виктор, прихожанин академического храма

"ВЛАДЫКА – ГРАМОТНЫЙ И ОДАРЕННЫЙ ПАСТЫРЬ"

Еще до того, как я увидел владыку Антония, я знал об этом пастыре. Мой знакомый, священник, учился с ним в Московской духовной академии. Он рассказывал, что владыка – грамотный и одаренный пастырь. Неоднократно видя и слушая владыку, я убедился в правдивости этих слов. Владыка внимательный и кроткий по натуре человек. Дай Бог, чтобы ему хватило терпения продолжать вести свою пастырскую служение в такое нелегкое время.

Журавлева Татьяна Ильинична, музыкант, педагог на пенсии, прихожанка академического храма

"ДОСТОЙНЫЙ, ДОБРЫЙ ВЛАДЫКА: ЛЮБЯЩИЙ И ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ, ЗАБОТЛИВЫЙ И МУДРЫЙ"

Я прихожанка лавры 25 лет. С первого дня открытия храма Рождества Богородицы посещаю именно этот храм. Я одна из самых «древних» (смеется) прихожанок нашего храма. Я вошла в этот храм, когда тут еще был склад, стены были серо-бурого цвета, на полу стояла вода, запустение было полное. На моих глазах выросло не одно поколение достойных служителей Церкви: диаконов, иереев, архиереев. Поэтому могу многое рассказать о всех, кто был тут, служил. В силу этого, могу вольно и невольно сравнивать как было, и как стало при владыке Антонии.

С полной ответственностью говорю, что Господь наш по милости своей великой, по молитвам Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и преподобного отца нашего Антония, основателя Лавры, дал нам действительно достойного, доброго владыку: любящего и требовательного, заботливого и мудрого. Все мы видим, какой сейчас мир: расчетливый, циничный. Как важно, что в это время Господь дал такого доброго пастыря.

Беседовала Анна Хрусталева, "УНИАН-Религии".