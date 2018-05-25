Митрополит Антоний (Паканич) - о преподобном Антонии Печерском: управляющий делами УПЦ рассказал о своем небесном покровителе

День преподобного Антония Печерского Православная Церковь празднует 23 июля.

В день великого чудотворца и "начальника всех русских монахов" именины управляющего делами Украинской Православной Церкви, ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича).

"УНИАН-Религии" сердечно поздравляет владыку Антония с Днем Ангела и желает многая и благая лета!

Накануне праздника мы попросили митрополита Антония рассказать о своем небесном покровителе.

"КОГДА Я УЗНАЛ, ЧТО МОИМ НЕБЕСНЫМ ПОКРОВИТЕЛЕМ СТАЛ ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ, БЛАГОДАРИЛ БОГА"

Ваше Высокопреосвященство, благословите! Сегодня Вы отмечаете день своего тезоименитства, как Вы обычно отмечаете День Ангела?

В свой День Ангела я обязательно совершаю Литургию. Особенно радостно, что Господь сподобил меня служить и подвизаться в обители, основанной и взращенной моим небесным покровителем.

В этот день ко мне приезжают мои друзья, братья-сослужители, с которыми мы вместе молимся. Ведь радость - это такое чувство, которым хочется делиться с близкими людьми.

Большим утешением для меня является каждое богослужение в святой Киево-Печерской лавре, где с такой остротой ощущается молитвенная близость преподобных Антония и Феодосия и всех Печерских чудотворцев.

Как известно, при постриге имя сами не выбирают и до последнего момента оно неизвестно для постригаемого. Что Вы почувствовали, когда Вас нарекли в честь преподобного Антония Печерского?

Да, именно так. Я принял монашеский постриг, будучи студеном Московской духовной академии. Конечно, я, как и каждый в подобной ситуации, думал над тем, как меня назовут. Ведь до этого момента живешь в ожидании - кто же из святых станет твоим новым покровителем.

Уверен, что душевное волнение испытывает каждый, кто готовится к принятию ангельского образа. Когда во время пострига произнесли имя Антоний, для меня это стало полной неожиданностью. Уже потом, размышляя над этим, я осознал промыслительность наречения меня именно этим именем.

Монах принимает новое имя со смирением. Это и есть знак отречения от мира, от своей воли, умирания для всего внешнего и мирского. Это не просто символ, но живое участие святого в твоей судьбе, пример того подвига, который отныне станет ориентиром в жизни.

Все же это некий общий знаменатель тех эмоций, которые переживают в своем сердце новопостриженные. О чем думали именно Вы, когда впервые услышали свое новое имя?

Трудно описать то чувство, когда впервые слышишь свое новое имя. Но главное, что можно подчеркнуть - это настоящую духовную радость, которая была неведома прежде. Радость обновления жизни и души, радость встречи и осознания, что ты на правильном пути. Когда я понял, что моим небесным покровителем стал преподобный Антоний Печерский - начальник русского монашества, что отныне духовными узами я связан с подвижниками Киево-Печерской лаврой, то я испытал великую благодарность Богу.

О чем чаще всего просите в молитвах своего Небесного покровителя?

В первую очередь, молюсь о том, чтобы милость Божия никогда не оставляла нас. Чтобы был мир и благоденствие на нашей многострадальной земле.

Многие треволнения житейские будут нас одолевать, таков закон жизни, но все можно пережить, если главным нашим устремлением останется Царство Божие и если Господь Своим благодатным присутствием будет укреплять нас в несении нашего жизненного креста.

Какую роль играет небесный покровитель в жизни христианина?

Для каждого христианина ощущение живого присутствия Бога и Его святых является неотъемлемой и важнейшей частью духовной жизни. Я думаю, не найдется такого христианина, который не прибегал бы ежедневно к молитвенной помощи своего небесного покровителя.

Трудно представить, как можно пройти жизненный путь без молитвенного предстательства святого, который благодатью своих молитв сопровождает тебя от самой крещальной купели.

Для меня, как для монаха, это сугубая радость, ибо в постриге я обрел еще и второго небесного защитника и всегда с благоговением почитаю обоих своих покровителей. Совершая богослужения, с еще большей силой и остротой чувствуешь внутреннюю духовную связь, которая соединяет нас с Небом в лице наших покровителей.

"СТАРЮСЬ РЕАГИРОВАТЬ НА НЕВЗГОДЫ, НА НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ТАК КАК ОТНОСИЛСЯ К НИМ МОЙ НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ"

Ваше Высокопреосвященство, Вы сказали, что святой, чье имя носишь, является как бы ориентиром в жизни. Что Вы имели ввиду?

"Почитание святого состоит в подражании ему", - говорит святитель Иоанн Златоуст. Каждый христианин пытается в своей жизни осуществить идеал святости. К этому призван каждый из нас. И личность нашего небесного покровителя как бы руководствует нас в достижении этой цели.

Я старюсь реагировать на невзгоды, на несправедливость, на искушения, так как относился к ним мой небесный покровитель, как описано об этом в его житии.

"ЛИЧНОСТЬ НЕБЕСНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ ОСВЯЩАЕТ НАШУ ЖИЗНЬ"

Но разве возможно повторить жизненный путь святого?

Конечно, невозможно повторить судьбу, жизненный путь другого человека, тем более святого, но стремиться к совершенству, приблизиться к Небу, стать лучше, чище - это наша задача.

Личность небесного покровителя освящает нашу жизнь, пример его подвига должен постоянно предстоять нашему уму. Разве возможно духовно совершенствоваться без духовного наставления? Судьба прославленных святых - это ценный урок для каждого из нас. И не возможно человеку понять этот урок, ощутить живое присутствие святых в своей жизни, их небесное руководство в нашей судьбе, если сам он не будет стремиться к святости.

Святитель Филарет Московский учит нас: "Если же вы живете без старания и без надежды быть святыми – вы христиане лишь по имени, а не по существу, а без святости никто не увидит Господа, то есть, не достигнет вечного блаженства… Верно слово, что Христос Иисус пришёл в мир спасти грешников (1Тим. 1, 15). Но мы обманываемся, если думаем, что спасемся, оставаясь грешниками. Спасает Христос грешников тем, что дает им средство сделаться святыми".

"НАСТАВЛЕНИЯ БЛАЖЕННЕЙШЕГО ПОМОГАЛИ МНЕ В РАБОТЕ, В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ, В ОБЩЕНИИ С ЛЮДЬМИ"

Владыка, Вы отметили, что для монаха очень важным является духовное руководство. Расскажите о ваших наставниках.

Всегда буду с особым сердечным теплом вспоминать правящих архиереев Мукачевской епархии - преосвященных Савву (Бабинца) и Дамаскина (Бодрого) у которых я нес послушание старшего иподиакона. Для меня это была колоссальная духовная школа.

Окончательно я понял, что хочу быть священником после встречи с владыкой Саввой. Для меня это пример человека с внутренней строгостью, прежде всего к себе, образец монашеского отношения к жизни.

Моим восприемником в постриге был духовник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Кирилл (Павлов). К сожалению, сейчас его здоровье очень сильно пошатнулось.

Также не могу не вспомнить уважаемого мною духовника о. Илию (Рейзмера), который был для нас, молодых священников, живым примером истинного пастыря.

В Киеве я неизменно пользовался духовными наставлениями Блаженнейшего Митрополита Владимира. Именно его советы на всех этапах моего послушания в Украине помогали мне в работе, в духовной жизни, в общении с людьми.

Образ этих великих людей, настоящих подвижников веры, навсегда останется для меня примером для подражания, запечатленным в моем сердце.

Беседовала Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии".

Фото КДАиС