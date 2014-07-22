В Беларуси 1 августа Церковь будет молиться о жертвах Первой мировой войны

Во всех храмах Белорусской Православной Церкви 1 августа будут вознесены молитвы об упокоении жертв Первой мировой войны. Об этом сообщает портал "Собор".

День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне, отмечается с 2013 года. В этот день во всех храмах БПЦ по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, а также в России и в Украине будут отслужены панихиды по погибшим воинам и мирным жителям.

Прошения на ектении:

Еще молимся о упокоении усопших рабов Божиих православных христиан, вождей и воинов на поле брани за Веру, Царя и Отечество в Первой мировой войне живот свой положивших, яко да дарует им Царь Славы в день праведного Своего воздаяния жизнь вечную и вселит их во обителех Небесных, нас же всех в вере и единомыслии да утвердит.

Возглас:

Яко Ты еси воскресение, живот и покой усопших раб Твоих православных христиан, вождей и воинов на поле брани за Веру, Царя и Отечество в Первой мировой войне живот свой положивших, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем...