В РПЦ подвели итоги торжеств в Сергиевом Посаде: Мы верим, что торжества станут началом возвращения к духовным истокам, к себе

Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда заявил о том, что празднование 700-летия преподобного Сергия Радонежского не ограничится торжественными мероприятиями, состоявшимися 16-18 июля в Хотьково и Сергиевом Посаде.

Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Неверным было бы считать, что празднование закончилось на прошлой неделе и что самое главное уже произошло», — заявил В.Легойда.

«Мы надеемся, что эти празднования, которые проходили в Троице-Сергиевой лавре в день памяти преподобного Сергия Радонежского, послужили началом переосмысления значения этого выдающего человека и великого русского святого для нашей истории, для современных людей», — добавил он.

«Надеемся, что и «осенним преподобным», восьмым октября, эти празднования не завершатся. Мы верим, что торжества станут началом возвращения к себе, к своим духовным истокам. Ведь важно не просто узнать о Сергии Радонежском, об истории лавры, но и понять, что это был человек, который, сделав очень многое в себе, сумел очень многое изменить вокруг себя», — подчеркнул председатель СИНФО.

Легойда отметил, что пример преподобного Сергия говорит о силе молитвы, к которой Церковь призывает в сложные времена.

«Церковь всегда говорит о необходимости молитвы, но важно чтобы люди, считающие себя верующими, понимали: молитва — это подвиг, молитва — это тяжелый труд. Может быть, самый тяжелый труд на свете», — сказал представитель Церкви.

Председатель СИНФО также напомнил о многократных призывах Церкви к молитве о мире в Украине.

«При этом важно понимать, что, когда мы желаем мира многострадальной украинской земле, от нас требуется больше, чем просто поставить лайк или сделать перепост. Фейсбучного «сочувствия» недостаточно. Только в случае напряжения духовных сил молитва может изменить окружающий нас мир. Именно этому учит нас пример преподобного Сергия», — заключил В.Легойда.