Гробницу святителя Феоктиста в Новгороде ученые обследуют в 2015 году

Ученые намерены обследовать раскопанную археологами в Свято-Юрьевом монастыре под Великим Новгородом гробницу святого архиепископа Феоктиста в 2015 году.

"Можно сказать, что в нынешнем году ученые просто не успели изучить гробницу. Отряд со дня на день сворачивает работы в храме и вернется сюда только летом будущего года. Кроме этого, при вскрытии захоронения необходимо присутствие квалифицированного антрополога. Сейчас его в составе отряда нет. В 2015 году он, вероятно, будет", - пояснил представитель Новгородской археологической экспедиции.

Он подтвердил, что ученые подготовили гробницу к вскрытию, но пока оставили ее нетронутой. У них есть косвенные доказательства, что мощи Феоктиста находятся на своем месте, что гробницу в годы революции не вскрывали, как это произошло с некоторыми захоронениями святых в других храмах и монастырях.

"Мощи находятся под мраморной плитой, датированной 1814 годом. Плита стоит на своем месте. После установки она, судя по всему, никогда и никем не перемещалась. В частности, осмотр показал, между ней и гробницей - раствор XIX века", - сообщил представитель экспедиции.

По его словам, для вскрытия гробницы для научных исследований необходимо благословение Церкви, которое ученые пока не получили.

Гробница святителя Феоктиста была расчищена во время реставрационных работ в Георгиевском соборе монастыря. Исследования в храме второй год проводит архитектурно-археологический отряд НАЭ.

Архиепископ Феоктист руководил Новгородской епархией в начале XIV века. Его останки получили славу чудотворных. В XVII веке был причислен к лику святых.

"Седмица"