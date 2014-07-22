В Горненском монастыре в Иерусалиме прочитали 12 акафистов Казанской иконе Божией Матери

16:57, 22 июля 2014
Православие
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В Иерусалиме в Горненской обители отметили престольный праздник покровительницы монастыря - Казанской иконы Пресвятой Богородицы, сообщает сайт Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 

20 июля в Казанском храме состоялось всенощное бдение, после которого, по уже сложившейся многолетней традиции, были прочитаны 12 акафистов Казанской иконе Божией Матери в память о чудесном избавлении обители от эпидемии холеры в 1916 году. 

В чтении акафистов приняли участие настоятельница Горненского женского монастыря игумения Георгия, священнослужители и сестры обители. 21 июля в храме Казанской иконы состоялась Божественная литургия. 

После службы состоялся традиционный крестный ход вокруг храма с Казанской иконой Богородицы.

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