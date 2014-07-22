В Горненском монастыре в Иерусалиме прочитали 12 акафистов Казанской иконе Божией Матери

В Иерусалиме в Горненской обители отметили престольный праздник покровительницы монастыря - Казанской иконы Пресвятой Богородицы, сообщает сайт Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

20 июля в Казанском храме состоялось всенощное бдение, после которого, по уже сложившейся многолетней традиции, были прочитаны 12 акафистов Казанской иконе Божией Матери в память о чудесном избавлении обители от эпидемии холеры в 1916 году.

В чтении акафистов приняли участие настоятельница Горненского женского монастыря игумения Георгия, священнослужители и сестры обители. 21 июля в храме Казанской иконы состоялась Божественная литургия.

После службы состоялся традиционный крестный ход вокруг храма с Казанской иконой Богородицы.