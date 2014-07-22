Под Киевом открылся православный центр реабилитации для пострадавших в зоне АТО

Под Киевом открылся православный центр социальной адаптации для пострадавших в зоне боевых действий на Юго-Востоке Украины. Об этом сообщл на своей страничке в Фейсбук председатель социального отдела Киевской епархиипротоиерей Владислав Диханов. Центр в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» находится в 85 километрах от столицы.

«Мы принимаем православных, желающих жить, и трудится в сельской местности», – сообщил священник.

Цель Центра – социально-духовная адаптация пострадавших в зоне боевых действий на Юго-Востоке страны, тех, кто потерял семьи и социальные связи в обществе.

Обратившиеся в Центр получат: психологическую и духовную помощь; помощь в восстановлении личных документов; юридическую консультацию; помощь в решении вопросов профессиональной подготовки, переквалификации и трудоустройства; помощь в решении бытовых проблем.

Также они пройдут комплексное медицинское обследование, необходимое для приема в Центр и дальнейшего трудоустройства. Сотрудники центра также будут проводить социально-духовную работу с родственниками, помогать восстановить семейные связи.

Телефоны руководителя Центра: 096-016-48-71, 066-250-13-38, 063-708-50-36.

"Фома в Украине"