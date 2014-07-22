В США создают институт православной мысли и культуры
15:37, 22 июля 2014Православие
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Христианский Восточный университет (Eastern University), а также группа православного духовенства, мирян и ученых создает институт православной мысли и культуры.
Институт призван стать духовным и интеллектуальным очагом для студентов и исследователей, которые изучат греческую, арабскую и славянскую православные традиции через литературу, богословскую и философскую мысль, историю, искусство и музыку, — сообщается на сайте университета.
Институт будет работать с существующими научными структурами Восточного университета.
Также институт собирается осуществлять подготовительные курсы, в рамках которых будут также изучаться другие предметы Восточного университета.
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