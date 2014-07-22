В США создают институт православной мысли и культуры

Христианский Восточный университет (Eastern University), а также группа православного духовенства, мирян и ученых создает институт православной мысли и культуры.

Институт призван стать духовным и интеллектуальным очагом для студентов и исследователей, которые изучат греческую, арабскую и славянскую православные традиции через литературу, богословскую и философскую мысль, историю, искусство и музыку, — сообщается на сайте университета.

Институт будет работать с существующими научными структурами Восточного университета.

Также институт собирается осуществлять подготовительные курсы, в рамках которых будут также изучаться другие предметы Восточного университета.

Правмир