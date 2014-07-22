Иеромонах Мелхиседек (Гордиенко): Происходящее в Украине - испытание для нас всех

19 и 20 июля, по благословению Местоблюстителя Киевской Митрополии кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, группа священнослужителей и мирян Киевской епархии Украинской Православной Церкви доставила собранную на киевских приходах гуманитарную помощь жителям Славянска и Николаевки. Иеромонах Мелхиседек (Гордиенко) рассказал Правмиру о том, как Украинская Церковь помогала жителям Славянска, что происходит в городе, и как не впасть в отчаянье во время войны.

О ситуации в городе

Ночью были слышны выстрелы. Было хорошо слышно три залпа. Видимо, стреляли по Лисичанску. В городе много разрушений, на улицах уже стараются навести порядок, но разрушения видны. Это очень печально, не было света и воды, нам начали сообщать, когда мы приехали, что начали восстанавливать свет и воду. Речь шла не о том, чтобы помыться, проблемы были уже с питьевой водой.

Много проблем у людей со здоровьем: инфаркты, инсульты, сердце, у кормящих матерей пропадает молоко, в следующий раз надо будет привезти больше детского питания.

О помощи пострадавшим в Украине

Мы начали работу с Киевским епархиальным отделом по социальной помощи и благотворительности. Возглавляет отдел протоиерей Владислав Диханов. Вместе с ним мы все обсудили, составили план действий и начали работу.

Было организовано три склада в Киеве, один в Лавре и два других в разных местах, чтобы людям было удобно подвозить гуманитарную помощь: вещи, продукты. Созвонились с протоиереем Николаем Фоменко, благочинным Славянска, он сообщил, в чем люди нуждаются. Нужны были продукты, детское питание, электрический генератор и.т.д.

Мы сделали объявления в фэйсбуке, на сайте, попросили помощи у людей, провели епархиальное собрание с нашим местным киевским духовенством. У нас получилось около 7 тонн гуманитарного груза.

Погрузили все в три автобуса и ночью выехали. Нам выдали военное сопровождение, и мы спокойно миновали все блокпосты. Никаких вопросов к нам и проблем не возникло. Было четыре блокпоста. Приехали в Славянск, разгрузились, а утром собралось много людей из города. Каждый получил паек, приехали священники из других приходов, забрали помощь для своих прихожан и уже сами раздали.

О том, как пережить

Все происходящее – испытание для нас всех, проверка, к чему мы всю жизнь готовились – насколько мы действительно верим, из чего мы сделаны.

Эта ситуация нам открывают наше истинное внутреннее состояние, кем мы являемся на самом деле. Не надо пугаться. Люди в Славянске плачут, дети заикаются, но все держатся.

Все равно, есть надежда и есть будущее. Не надо думать, что все закончилось, жизнь продолжается и наоборот надо подставить друг другу плечо. Не надо смотреть на то, как тебе плохо, потому что есть люди, которым еще хуже в это время, поэтому иди и помоги им! Этим ты сможешь отвлечься от своих бед, моментально о них забудешь, и сразу станет тебе легче. Только так.

Молитесь, просите у Бога помощи, исповедь, причастие – это обязательно. Сейчас без этого много искушений, провокаций. Господь не оставит людей, надо иметь надежду, веру. Самое главное – перетерпеть, Господь все решит. Я очень советую всем почитать книги Юлии Вознесенской «Путешествие с Макаронами» и «Паломничество Ланселота». «Путешествие с макаронами» — православный эсхатологической роман о том, как после третьей или четвертой ядерной войны пришел антихрист, описываются последние года перед концом света, сам конец света описывается очень красиво так, как будто эта книга – пророчество и автор знает это. «Мои посмертные приключения» — тоже очень интересная книга. Советую всем почитать эти произведения, чтобы понять, что происходит.

Иеромонах Мелхиседек (Гордиенко),"Православие в Украине".