В УПЦ обнародовали программу празднования Дня Крещения Руси и дня памяти святого князя Владимира

27-28 июля будут проходить торжественные мероприятия по случаю Дня Крещения Киевской Руси и дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, в которых примет участие епископат Украинской Православной Церкви. Программа торжественных мероприятий: 27 июля (воскресенье): 13:00 - праздничный молебен на Владимирской горке; 17:00 - Всенощное бдение в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. 28 июля (понедельник): 9:00 - Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

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