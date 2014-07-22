В УПЦ обнародовали программу празднования Дня Крещения Руси и дня памяти святого князя Владимира
15:24, 22 июля 2014Православие
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27-28 июля будут проходить торжественные мероприятия по случаю Дня Крещения Киевской Руси и дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, в которых примет участие епископат Украинской Православной Церкви.
Программа торжественных мероприятий:
27 июля (воскресенье):
13:00 - праздничный молебен на Владимирской горке;
17:00 - Всенощное бдение в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
28 июля (понедельник):
9:00 - Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.
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