Митрополит Антоний: Главное – достичь мира на украинской земле

Владыка Антоний, на позапрошлой неделе ушел из жизни Митрополит Владимир. Что ждет УПЦ после ухода Блаженнейшего? Как бы Вы могли охарактеризовать период его управления Украинской Православной Церковью?

Годы предстоятельского служения Блаженнейшего Митрополита Владимира – это целая эпоха в истории Православия в Украине.

Это было время становления украинской независимости, время активного государственного строительства, время преодоления тяжелого наследия атеистического периода. Это было и время новых вызовов, с которыми ранее Церковь не сталкивалась. Церковный раскол, случившийся в Украине, по сей день остается наиболее серьезным разделением во всем мировом православии. Да и в целом, за минувшие двадцать лет, в жизни человечества происходили стремительные перемены. Сегодня мы уже привыкли к мобильным телефонам, ноутбукам, интернету и прочим благам цивилизации, о которых еще не так давно люди и не помышляли.

Когда в 1992 году Блаженнейший Митрополит Владимир приехал в Киев, он уже был одним из наиболее опытных иерархов Русской Православной Церкви. Но та ситуация, с которой он столкнулся здесь, была совершенно уникальной. И в поиске ответов на вопросы, которые ставила перед церковью Жизнь, Его Блаженство всегда умел преодолевать стереотипы и делать шаг навстречу будущему. При этом в нем была очень глубокая, искренняя вера, впитанная с молоком матери. И он всегда стремился освятить современность многовековым опытом духовной мудрости, к которой он, без сомнения, был причастен. Это и поражало всех, кто имел счастье с ним общаться.

А как строились взаимоотношения митрополита Владимира с украинским обществом и с украинским государством в то время?

Поначалу представители власти встретили его, мягко говоря, прохладно. Как он сам вспоминал, ему пришлось столкнуться практически с полным неприятием со стороны государства. Кроме того, его ждал в Украине практически полный бойкот со стороны средств массовой информации. Светские СМИ смотрели тогда на него как на ставленника Москвы и не особо горели желанием с ним общаться.

И вот, начиная свое служение в Киеве в таких условиях, Блаженнейший Митрополит Владимир сумел принципиально изменить ситуацию. Постепенно отношение к Его Блаженству со стороны украинского общества стало меняться. В нем увидели и подлинного патриота, и настоящего пастыря. И когда Блаженнейшего не стало, попрощаться с ним в Киево-Печерскую Лавру пришли и Президент, и Премьер-Министр, и многочисленные политики, и деятели культуры, не говоря уже о тысячах и тысячах простых верующих. Эта всенародная любовь к Блаженнейшему Владимиру была ответом на его горячую молитву за Украину, за ее народ.

Что изменилось за эти два десятилетия внутри Церкви?

Прежде всего, это были годы стремительного роста Украинской Православной Церкви. По состоянию на 1992 год у нас было 22 епархии, теперь – 53. Было пять с половиной тысяч общин, а сегодня их более двенадцати тысяч, было 32 монастыря, стало – более двухсот. Количество духовенства увеличилось более чем в два раза. Открылись новые учебные заведения. Церковь восстала из пепла. Несмотря на десятилетия гонений, она выстояла и укрепилась.

Кроме того, Церкви пришлось осваивать те сферы деятельности, которые были ей недоступны в советское время. Например, пришлось фактически с нуля воссоздавать традиции христианской благотворительности, социального служения, миссионерства, тюремного и капелланского служения, православной педагогики. И очень важно, что Предстоятель нашей Церкви очень ясно понимал, сколь важно развивать эти направления. В результате, сегодня облик нашей Церкви уже совершенно иной, нежели два десятилетия назад.

А кем был Митрополит Владимир для Вас лично?

Прежде всего, духовным отцом и наставником, образцом для подражания - в молитве, проповеди, жизни. Например, как для ректора Киевской духовной академии, для меня был очень важен его опыт, ведь он в течение десяти лет был ректором Московской духовной академии и семинарии, не понаслышке знал проблемы духовных школ. Каждый свой шаг я согласовывал с ним. Его советы были для меня очень важны и ценны. Здесь, кстати, тоже проявлялась та открытость к современности, о которой я уже говорил. Его Блаженство очень четко понимал необходимость постоянного обновления духовных школ, совершенствования учебных программ, внедрения новых педагогических методик. Поэтому в деле реформирования академии он принимал самое деятельное участие. Пока силы ему позволяли, Блаженнейший лично возглавлял заседания Ученого Совета, присутствовал на защитах диссертаций. Благодаря Его Блаженству, мы смогли возродить в академии церковный музей, в котором значительная часть экспонатов - это его подарки.

Но, все же, когда сегодня я в мыслях возвращаюсь к своему общению с Его Блаженством, то понимаю, что самым ценным в этом общении была молитва. Господь дал мне особую милость. Мне довелось много раз совершать божественную литургию вместе с Его Блаженством. Это всегда была особая молитва, особое чувство Божественного присутствия. И когда телесные силы стали явно покидать Блаженнейшего Владимира, в нем стала еще больше чувствоваться внутренняя духовная сила. Его телесная немощь лишь еще больше открывала его веру и его пламенную молитву. Думаю, это и останется самым главным воспоминанием о Блаженнейшем Митрополите Владимире.

Сегодня многих волнует вопрос: как будут проходить выборы нового Предстоятеля?

Согласно Уставу Украинской Православной Церкви, Митрополит Киевский и всея Украины избирается Собором епископов. В день погребения Блаженнейшего Митрополита Владимира, Священный Синод решил созвать Собор епископов 13 августа, то есть ровно на 40-й день после его кончины. Именно в этот день и должно состояться избрание нового Предстоятеля. В СМИ сегодня много говорят о предстоящем Соборе, но порой в них присутствует явно недостоверная или ошибочная информация. Поэтому я хочу подчеркнуть, что в состав Собора входят только епископы Украинской Православной Церкви. Разговоры о том, что на этом Соборе будет председательствовать Патриарх Кирилл или кто-то из российских иерархов, или же о том, что якобы будет проведен совместный Собор российских и украинских епископов, не соответствуют действительности. Также я хочу подчеркнуть, что местом проведения Собора будет город Киев. Никто не собирается проводить Собор в Крыму, как заявляли некоторые СМИ. Сегодня уже создана комиссия, которая занимается подготовкой Собора. Что касается процедуры избрания Предстоятеля, то право ее утверждения также принадлежит Собору епископов нашей Церкви. И можно с уверенностью говорить, что избрание будет осуществляться путем тайного голосования на альтернативной основе. Официальное письмо о состоявшихся выборах будет сразу же направлено Московскому Патриарху. Затем Патриарх издаст благословенную грамоту на имя нового Предстоятеля, после чего новоизбранный Митрополит Киевский и всея Украины сможет вступить в управление Украинской Православной Церковью.

Какие вызовы, в первую очередь, станут перед новым Предстоятелем?

Прежде всего, мы должны сохранить единство Церкви, сохранить наследие Блаженнейшего Митрополита Владимира. Он ушел от нас в очень непростое время. Сегодня в стране фактически идет война. Ежедневно гибнут люди, в том числе и мирное население. В этой ситуации нам всем крайне важно сплотиться и продемонстрировать украинскому обществу наше единство во Христе.

Нас пытаются подталкивать к распрям и раздорам, но мы не должны поддаваться на это. Украинская Православная Церковь – одна из важнейших опор, на которых держится украинское общество. Тот, кто подрывает позиции Церкви, тем самым подрывает и стабильность Украины. Ведь церковь, это один из немногих институтов, который объединяет жителей и Востока, и Запада страны, независимо от их политических взглядов. Блаженнейший Митрополит Владимир умел принимать всякого человека. И потому наша Церковь стала подлинным единством в многообразии. И это единство мы обязаны сохранить.

Еще одна задача, которую должна будет решать наша Церковь, была ясно обозначена в обращении Священного Синода, принятом 6 июля. Мы должны приложить максимум усилий для преодоления церковного раскола в Украине. Это завещание, оставленное нам Блаженнейшим Митрополитом Владимиром. И мы должны его выполнить.

Вы упомянули о военных действиях. Как Церковь относится к происходящему в Донецкой и Луганской областях?

По решению Священного Синода во всех храмах нашей Церкви сейчас за каждой божественной литургией читается молитва за мир в Украине. Это главное слово Церкви – слово молитвы. Мы также призываем всех, кто незаконно взял в руки оружие, прекратить военные действия, и искать пути для мирного преодоления конфликта. Сегодня важно оказать действенную помощь тем людям, которые стали жертвами силового противостояния. Тысячи людей остались без крова, без средств к существованию. Разрушена инфраструктура, в домах нет ни света, ни воды, в магазинах нет продуктов питания. В епархиях нашей Церкви ведется сбор гуманитарной помощи, которая переправляется в районы, пострадавшие от военных действий. Помощь нуждающимся – это важная часть миссии Церкви.

Каковы основные направления работы Украинской Православной Церкви в будущем?

Церковь, бесспорно, должна развивать все те сферы своей деятельности, которые стали актуальны в последние годы. Нам необходимо уделить особое внимание работе с молодежью. Очень важно показать, что Церковь это не какой-то архаичный общественный институт, в котором комфортно себя чувствуют только бабушки. Мы должны постоянно раскрывать перед современным человеком глубину церковной жизни, глубину мудрости, сокрытой в Церкви.

Выполнение этой задачи тесно связано с работой по введению в общеобразовательных школах преподавания основ христианской этики. Родители, которые желают, чтобы их дети получили знания в области христианского вероучения и морали, должны иметь такую возможность.

Активно развивается сейчас тюремное служение. К сожалению, пока для этого еще нет необходимой законодательной базы, но, несмотря на это, наши священники стремятся выполнять заповедь Христа о посещении тех, кто оказался в темнице.

Есть и много других сфер, в которых Церковь должна активно трудиться. Жизнь постоянно ставит перед нами все новые и новые вызовы. Но главное сегодня – достичь долгожданного мира на украинской земле.

Блаженнейший покинул нас телесно, но мы верим, что там – в лучшем мире, он предстоит пред Богом и молится за нас. И если его молитва была сильна на земле, то там она станет еще сильнее. Верим, что по молитвам Блаженнейшего Владимира, Господь не оставит нас Своей милостью.

mitropolia.kiev.ua/Газета "Сегодня"