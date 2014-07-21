В Изюме чествовали Песчанскую икону Божьей Матери (фото)

В день чествования Песчанской иконы Божией Матери, 21 июля, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Изюма, Харьковской области.

Справка "УНИАН-Религии"

В 2014 году отмечался 260-летний юбилей со дня обретения Песчанской иконы Божьей Матери святителем Иоасафом Белгородским. Икона, написанная неизвестным автором, находится в Свято-Вознесенском храме города Изюм. От нее совершается много исцелений и чудес. Перед этим образом молились император Александр со своей женой Марией Александровной на пути из Святогорья в Петербург. Неподалеку от Свято-Вознесенского храма у источника, вода которого имеет силу очищать и избавлять от немощей, была построена часовня-купальня.

На Божественной литургии митрополиту Черновицкому и Буковинскому Онуфрию сослужили: управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископы Луганский и Алчевский Митрофан, Запорожский и Мелитопольский Лука, Святогорский Арсений, Изюмский и Купянский Елисей, Городницкий Александр, схепископ Алипий (Погребняк), епископы - Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон, Северодонецкий и Старобельский Никодим, Бердянский и Приморский Ефрем, а также духовенство Изюмской и Киевской епархий.

Помолиться у образа Песчанской иконы Божией Матери, приехали паломники из многих регионов нашей страны.

После прочтения Евангелия местоблюститель произнес проповедь о чудесном заступничестве Божией Матери.

В конце богослужения был совершен молебен Пресвятой Богородице.

По завершении богослужения с приветственным словом к владыке Елисею, священнослужителей, прихожан и паломников обратился митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

Архипастыри посетили храм в честь Песчанской иконы Божьей Матери, который сейчас строится, и источник Божией Матери “Кириченковый колодец”.

Накануне праздника, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий возглавил праздничное всенощное Бдение в Свято-Вознесенском кафедральном соборе.

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