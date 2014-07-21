Запорожская епархия УПЦ отправила 28 тонн гуманитарной помощи в Славянск и в Святогорскую лавру

20 июля, по благословению архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки на территории Покровского собора Запорожья был укомплектован и загружен гуманитарный груз весом 28 тонн.

21 июля два рефрижератора выехали в места назначения – г. Славянск и Свято-Успенскую Святогорскую лавру.

Всю организационную работу по закупке, загрузке и отправке гуманитарной помощи выполнил социальный отдел Запорожской епархии во главе с Ириной Марущак.

Жители Славянска и беженцы, находящиеся в Святогорской лавре получат: крупы, макаронные изделия, овощи, тушенку, рыбные консервы, печенье, конфеты, муку, сахар, подсолнечное масло (1 тонна), вода минеральная (2 тонны).

Также в машинах находится 500 кг вещей (одежда), собранные священниками и прихожанами храмов Запорожской епархии.

Вся гуманитарная помощь куплена на средства прихожан Запорожской епархии в рамках общеепархиального сбора средств и всего необходимого жителям Луганской и Донецкой областей, инициированного архиепископом Запорожским и Мелитопольским Лукой 12 июня.

«Сегодня, 21 июля, груз в Свято-Успенской Святогорской Лавре, а также в Славянске встретит лично владыка Лука. Его сопровождают журналисты запорожского ТВ. Сбор средств и всего необходимого для жителей Луганской и Донецкой областей продолжается», – прокомментировала руководитель социального отдела Запорожской епархии УПЦ Ирина Марущак.

Также, по официальным данным в Запорожье на сегодня находятся более 4 тыс. беженцев из зоны АТО.

Гуманитарная помощь собирается по храмам и передается как в Красный Крест, так и непосредственно в центры беженцев и адресно.

Также, по инициативе Запорожской епархии и при поддержке городского головы Запорожья А. Сина, с 10 июля в 36 магазинах и торговых центрах г. Запорожье было установлено 45 контейнеров по сбору пожертвований для нуждающихся – помочь беженцам в Запорожье можно в супермаркете.

"Православие в Украине"