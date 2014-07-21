В УПЦ и УПЦ КП рассказали о том, как будут праздновать Крещение Руси

В Украинской Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата рассказали о планах празднования нынешнего Дня Крещения Руси, который состоится 27-28 июля. Об этом они заявили во время пресс-конференции в Киеве в пятницу, 18 июля, сообщает Рису.

В частности, духовенство УПЦ намерено сделать этот день торжественно-поминальным и особо отдать дань памяти новопреставленному Митрополиту Владимиру в день его ангела.

«Это будет день торжественный и поминальный. Мы традиционно его праздновали и День ангела Владимира. 27-го июля днем после служб в храмах будет традиционный молебен на Владимирской горке, а 28-го на площади перед Успенским собором состоится торжественная Литургия с участием духовенства Киева и области. Мы будем чествовать нашего князя и поминать Митрополита Владимира.

Патриарха Кирилла не будет, как и не будет гостей - будет наше внутреннее событие. Но обычные паломники приезжают из разных мест и событие не будет иметь статуса закрытого. Мы будем также готовиться к следующему году, к празднованию 1000-летия успения князя Владимира и мы должны достойно провести празднование как на государственном, так и на церковном уровне», - поделился протоиерей Георгий Коваленко.

Представители Киевского Патриархата будут праздновать традиционно. Пресс-секретарь КП архиепископ Евстратий (Зоря) подчеркнул, что в этом году есть одно приятное изменение - отсутствие жестких мер безопасности на Владимирской горке, как это было в прошлом году, когда в Киев приезжал президент России Владимир Путин. По его словам, это убирает неудобные моменты для духовенства и становится событием, которое действительно объединяет людей.

Также спикер рассказал и о планах по празднованию даты: «27-го июля вечером во Владимирском соборе будет всеночне бдение, а в сам День Крещения в 9 часов будет Литургия, которую возглавит глава УПЦ КП Патриарх Филарет. Много кто уже знает про нашу ежегодную акцию и приглашаем всех христиан на крестный ход, который приведет к Владимирской горке, где мы совершим молебен. Таким образом, наши мероприятия завершатся, а на территории Михайловского монастыря будет общение верующих и скромная трапеза».

*** 27 и 28 июля состоится празднование 1026-летие Крещения Руси и день памяти князя Владимира.