Украинская Православная Церковь доставила в Славянск 7 тонн гуманитарной помощи

Группа священнослужителей и мирян Киевской епархии Украинской Православной Церкви 20 июля доставила 7 тонн гуманитарной помощи жителям Славянска и Николаевки. Как сообщили УНИАН в Киевской епархии УПЦ, помощь была собрана на столичных приходах.

Сбор помощи и ее транспортировка была организована социальным Отделом Киевской епархии и Отделом внешних церковных связей УПЦ.

Колонна с гуманитарным грузом состояла из 3 автобусов. Группу возглавил клирик Киевской епархии протоиерей Захарий Керстюк, который имеет опыт служения в горячих точках, в частности в Ливии и Сирии.

"В субботу 19 июля в 4 часа утра колонна с гуманитарной помощью отправились от Киево-Печерской лавры. Проезжая блок-посты украинской армии, священнослужители общались с украинскими военными, которым дарили молитвословы, а также передавали часть помощи, за что солдаты благодарили, группу встречали радушно", - рассказали в Киевской епархии УПЦ.

В воскресенье 20 июля, после литургии в храме святого Александра Невского в городе Славянске, киевские священники раздали помощь жителям города. Помощь смогли получить около 1 500 человек.

"Привезенного груза не хватило всем нуждающимся, необходимость в помощи жителям Славянска еще очень большая. Планируется, что ОВЦС УПЦ совместно с социальным Отделом Киевской епархии, по мере сбора гуманитарной помощи по приходам Киева, будет организовывать отправку грузов на Восток с адресной доставкой продуктов и вещей первой необходимости", - отметил протоиерей Захария Керстюк.

Киевская епархия УПЦ просит всех, кто желает помочь или присоединиться к организации доставки грузов на Восток Украины обращаться в Отдел внешних церковных связей УПЦ.

Фото из личного архива от. Захария Керстюк.