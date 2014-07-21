На могилу митрополита Владимира каждый день приходят люди (видео)

Живые цветы и горящие свечи. На могилу митрополита Владимира каждый день приходят люди.

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- Молимся о покоении души успопшего блаженнейшого новопредставленного митрополита Владимира.

- Это ощущаешь, чувствуешь, что он жив что он влияет, что он есть, это огромная потеря для нас всех.

- С ним было легко общаться - он умел увидеть хорошее в каждом. Советоваться приходили политики и бизнесмены. Не отказывал.

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской православной церкви:

- Я был участником многих таких разговоров, блаженнейшего всегда, вот он такой кроткий, смиренный, но он мог сказать несколько фраз таких, что человек вот перед ним как перед рентгеном и он не знал, как дальше реагировать.

Митрополит разбирался в европейской кухне и винах. Но ел все. Однажды даже "чернобыльские грибы" - в сельском приходе.

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской православной церкви:

- Владыка, ешьте грибы, они такие хорошие, они аж светятся, в то время это звучало, как грибы из чернобыльской зоны светятся, блаженнейший взял поел.

Митрополит очень любил чаевничать, но не один. Когда не было гостей - за стол звал студентов. К ним относился по-особому. В Московской духовной академии до сих пор помнят, как Владимир - будучи ректором, чтобы спасти нерадивого студента от строгого наказания, провел его через свои апартаменты.

Блаженнейший всегда вставал очень рано. Студенты духовной семинарии, когда только шли на занятия, уже видели его за молитвой. Еще Владимир очень любил подумать наедине и на свежем воздухе, поэтому частенько прогуливался вот по этой аллейке.

Как-то в пасхальную неделю из-за забора к Митрополиту обратился подвыпивший мужчина: "Эй, дед, ты поп?". "Поп" - ответил Владимир. "Ну тогда Христос Воскрес!". "Воистину Воскрес!" - ответил митрополит. У него было отменное чувство юмора и феноменальная память. Когда его одолевали недуги - рак, болезнь Паркинсона, слабое сердце - ни разу не пожаловался на самочувствие. И до последнего принимал участие в богослужениях. Очень любил подарки - дарить. Помнил все дни рождения и каждому готовил презент "под елку".

Оксана, прихожанка:

- Він нам був і за батька. Він ніколи ні на кого не повишав голос, а він взагалі говорив дуже тихо останнім часом, але слова були голосніше, ніж будь-якого оратора.

Любовь Бондарчук, прихожанка:

- Для України це була велика людина - свята. Він робив багато хорошого для нашого українського народу, для всієї православної церкви.

Он сумел сохранить каноничность церкви, не позволив втянуть ее в политику, увеличить в два раза количество епархий и приходов. Монастырей стало в 6 раз больше.

Кого хочет видеть своим преемником, митрополит никогда не говорил. Его имя назовут 13 августа - собор епископов выберет нового предстоятеля.

Алена Цинтила, подробности, ТК "Интер"

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