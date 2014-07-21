Церковь просит "чтобы Сам Господь вмешался туда, где человеческих сил не хватает"

Во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви по благословению совершается сугубая молитва о мире в Украине.

Об этом сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Мы должны молиться усердно о том, чтобы междоусобная брань прекратилась, потому что каждый день на украинской земле льется кровь, погибают люди», – сказал 20 июля в архипастырском слове председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион отметил:

«На этой неделе мы все слышали ужасную новость о крушении самолета с почти тремястами пассажирами и членами экипажа на борту. Остатки этого самолета сейчас находятся на территории, которая не контролируется киевскими властями. Различные силы спорят о том, кто должен заниматься расследованием, кто должен увозить тела...

В результате уже несколько дней под палящим солнцем лежат человеческие останки и обломки воздушного судна, и пока враждующие стороны спорят между собой, в разных странах родственники погибших, пребывая в ужасе и шоке, продолжают ждать, когда тела их погибших родных и близких будут доставлены на родину и похоронены.

...Только Божественная благодать может наставить политических лидеров на путь примирения.

Именно поэтому Церковь сегодня так горячо молится об Украине, обо всех людях, которые там живут, чтобы Сам Господь вмешался туда, где человеческих сил не хватает, чтобы Бог даровал Украине и всем людям мир, благоденствие, мирное житие, здравие, спасение и во всем благое поспешение».

Правмир